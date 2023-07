Intel Corporation (NASDAQ: INTC) heeft zojuist een verrassende winst gerapporteerd voor het fiscale tweede kwartaal. Aandelen zijn na sluitingstijd met 8,0% gestegen.

Beleggers juichen ook de winstverwachtingen van het bedrijf voor het derde kwartaal toe. Intel voorspelt een winst per aandeel van 20 cent in het huidige kwartaal, terwijl analisten 16 cent verwachten.

In termen van inkomsten ziet het echter $12,9 miljard – ongeveer $320 miljoen onder de consensus. Volgens Wedbush Securities-analist Matt Bryson:

Ik denk dat Intel moet verbeteren waar de uitvoering ervan zich in de CPU-ruimte van de server bevindt. Maar dan ook nieuwe kansen zoals AI, ik denk dat Intel in die categorie wat langzamer is geweest om uit te voeren.

Aangepaste brutomarges worden verwacht op ongeveer 43% in het derde kwartaal, volgens het persbericht. Intel-aandelen zijn nu 40% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

De aangepaste brutomarge bedroeg 39,8% in het onlangs afgesloten kwartaal. Op Yahoo Finance Live voegde de analist van Wedbush toe:

Intel overtrof de prognose van experts voor zowel pc- als datacenterverkopen in het tweede kwartaal. Wedbush’s Bryson merkte ook op:

Vandaag vertelt ons dat we in ieder geval een bodem hebben gezien, vooral in de pc-categorie. Gezien hun aandeel in die ruimte is het een mooie gasgenerator die ze kunnen gebruiken om te investeren in andere interessante gebieden.