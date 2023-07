De zaak van $52 biljoen om goud en SPDR Gold Trust ETF (GLD) te kopen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De goudprijs heeft de afgelopen dagen een zijwaartse beweging gemaakt nu beleggers de impact beoordelen van het besluit van de Federal Reserve van vorige week en de dalende Amerikaanse consumenteninflatie. Het edelmetaal werd maandag verhandeld op $1.957, zo’n 6% onder het hoogste niveau van dit jaar. Evenzo zweeft de SPDR Gold Trust ETF (GLD) onder het hoogste punt ooit.

De zaak voor goud

Goud is het kostbaarste metaal ter wereld. Het wordt gehouden door veel centrale banken van ontwikkelde en opkomende markten, zoals de Verenigde Staten, het VK, Turkije en China. In tegenstelling tot andere metalen zoals koper, ijzererts en lithium, heeft goud geen belangrijk industrieel doel.

In plaats daarvan wordt goud gezien als zowel een valuta als een verzekering tegen risico’s. Het wordt ook gezien als een alternatief voor de Amerikaanse dollar en een indekking tegen inflatie. En wat dat betreft heeft goud het beter gedaan dan de dollar. Terwijl de goudprijs de afgelopen vijf jaar met 60% is gestegen, is de dollarindex met minder dan 10% gestegen.

Het meest optimistische argument voor goud is de torenhoge Amerikaanse staatsschuld. Gegevens verzameld door het Peterson Institute laten zien dat de Amerikaanse staatsschuld $32,6 biljoen bedraagt, wat overeenkomt met $97,6 per persoon.

De schuld vertoont al jaren een sterke opwaartse trend. Uit gegevens van de Federal Reserve blijkt dat de VS in 2000 5,5 biljoen dollar had en in 2000 3 biljoen dollar. Helaas is de schuld onlangs weer op gang gekomen en zal de situatie alleen maar erger worden.

De Amerikaanse schuld loopt op tot 32 biljoen dollar

Tegelijkertijd maken de stijgende rentes het nog erger. In 2022 gaven de VS meer dan $465 miljard uit aan rentebetalingen. Dit jaar zal het bijna een biljoen dollar uitgeven. Nu de tekorten snel oplopen, denken analisten dat de staatsschuld van het land in 2033 zal stijgen tot meer dan 52 biljoen dollar.

Als dit gebeurt, en als de rentetarieven hoger blijven, betekent dit dat de VS tegen 2033 meer dan 2 biljoen dollar aan rentebetalingen zullen uitgeven. Tegelijkertijd denken analisten dat de sociale zekerheid tegen 2034 geen geld meer zal hebben.

Dit alles betekent dat de VS in het komende decennium binnenkort in een grote schuldencrisis terechtkomen, tenzij het traject verandert. Helaas zal deze trend niet veranderen in het huidige politieke klimaat. Om de begroting in evenwicht te brengen en de schuld te verminderen, moeten de VS hun uitgaven verminderen en inkomsten verhogen. Republikeinen zijn tegen belastingverhogingen, terwijl Democraten de verzorgingsstaat willen uitbreiden.

Daarom zal het een punt bereiken waarop buitenlandse kopers van Amerikaanse schulden het moeilijk zullen vinden om meer staatsobligaties te kopen. Als alternatief zullen ze constant hogere rentetarieven nodig hebben om zichzelf te beschermen tegen wanbetalingsrisico’s.

Het belangrijkste is dat het vermeldenswaard is dat enkele van de grootste kopers van deze schuld, zoals China, geen bondgenoten van Amerika zijn. Als zodanig, naarmate de spanningen toenemen, zal het voor hen moeilijk worden om deze schuld te kopen. In plaats daarvan zullen centrale banken goud blijven accumuleren.

Daarom is de kans groot dat de prijzen van goud en de SPDR Gold Trust (GLD) het de komende tien jaar beter zullen blijven doen