Zijn de renteverhogingen voorbij? Inschatting van wat de markt denkt

Al anderhalf jaar lang zijn bijeenkomsten van de Federal Reserve een must-see tv voor iedereen die in de financiële markten investeert. De wijzigingen in de allerbelangrijkste federal funds rate, evenals de taal van de persconferenties van voorzitter Jerome Powell, hebben de markt naar believen heen en weer geslingerd.

Na een stijging van bijna nul, bevinden we ons nu op een plek waar T-bills ruim boven de 5% betalen.

Het effect op de liquiditeit is ernstig geweest. De S&P 500 verloor vorig jaar 20% van zijn waarde, het slechtste jaar sinds 2008. Ondertussen werd de dollar sterker ten opzichte van bijna elke belangrijke valuta doordat ‘s werelds veilige haven kapitaal opslokte en beleggers zich snel terugtrokken op de risicocurve.

En toch is er ondanks kommer en kwel nog geen recessie. Bovendien kondigde Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de laatste Fed-vergadering van vorige week zelfs aan dat er helemaal geen recessie meer wordt voorspeld voor de Federal Reserve, een opmerkelijke afwijking van zijn eerdere standpunt.

Niet alleen dat, maar de markten sissen tot nu toe in 2023. Na het eerder genoemde verlies van 20% in 2022 is de S&P 500 sterk hersteld en staat nu minder dan 5% van zijn hoogste punt ooit, met name grote technologieaandelen sterke winsten afdrukken.

Veel van het optimisme komt voort uit de hoop dat er eindelijk een einde komt aan de renteverhogingen. Dit volgt op een snelle daling van de inflatie in de afgelopen twee kwartalen, met de meest recente cijfers voor juni op 3%, ver onder de piek van 9,9% van afgelopen zomer.

Maar hoe waarschijnlijk is het dat de renteverhogingen voorbij zijn? En zouden we zelfs renteverlagingen kunnen zien? De beste manier om dit te analyseren, is door de waarschijnlijkheden die worden geïmpliceerd door de gevoede termijnmarkt, uit te sluiten. Als we dit bekijken voor de eindejaarsvergadering (december 2023), zien we dat er een kans van 63% is dat het tarief hetzelfde is als de huidige 5,25%-5,5%. Hoewel dit de meest waarschijnlijke uitkomst is, is het verre van gegarandeerd, en er is nog steeds een aanzienlijke kans van 27% dat de rente 25 basispunten hoger is.

Het andere dat deze waarschijnlijkheden aangeven, is dat de kans op renteverlagingen dit jaar minimaal is, althans wat de markt betreft, met een kans van 7% op tarieven die 25 basispunten lager zijn.

Kijken we echter over een langere tijdshorizon, dan komen renteverlagingen resoluut in beeld. Als we de kansen beoordelen die door de termijnmarkt worden geïmpliceerd voor de vergadering van juni 2024, zien we slechts een kans van 10% dat de rente hetzelfde is als de huidige, terwijl de kans dat de rente hoger is minuscuul is, namelijk slechts 2%.

In plaats daarvan zijn renteverlagingen favoriet. Er is een kans van 28% dat de rente 25 basispunten lager is, een kans van 35% (de favoriet) om 50 basispunten lager te zijn, een kans van 20% om 75 basispunten lager te zijn en zelfs een kans van 5% op min 100 basispunten.

Al met al is de basisverwachting dat er dit jaar misschien nog één renteverhoging komt, maar dat we met het aanscherping van het rentebeleid al op de goede weg zijn.

Er is echter reden tot voorzichtigheid bij deze stijging van het sentiment. Hoewel de inflatie sterk is gedaald, is het beeld niet zo rooskleurig als de volatiele elementen voedsel en energie eenmaal zijn uitgehold. Dit is de maatstaf voor de kerninflatie en wordt doorgaans door de Federal Reserve als meer een steunpilaar gebruikt. Zoals de onderstaande grafiek laat zien, is dit kernnummer veel plakkeriger dan het algemene cijfer en blijft het op 4,8%.

Dat gezegd hebbende, is het beeld ongetwijfeld rooskleuriger dan eerder dit jaar. Het hoofdcijfer is misschien niet perfect, maar het toont zeker aan dat de crisis van de kosten van levensonderhoud afkoelt, ook al is het beloofde land van 2% nog niet bereikt.

De echte vraag is hoeveel van dit alles nu is ingeprijsd. Hoewel het intrekken van de recessieprognose door de Fed goed nieuws is en de verstikkende renteverhogingen ten einde lijken te lopen, betekent dit niet dat er geen pijn meer in het verschiet ligt. Bovendien is het niet zo dat de markt dit allemaal ineens heeft ontdekt; de inflatie tikt het hele jaar door en aandelen vertonen daardoor een opwaartse trend – de eerste helft van het jaar op de Nasdaq was de beste sinds 1983.

Dus hoewel een gruwelijke recessie veel minder waarschijnlijk is en de kans op een felbegeerde zachte landing minder klein lijkt, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de prijzen zullen blijven stijgen. Aandelen zijn nu al maanden roodgloeiend (of in ieder geval de grote technologiebedrijven), en de koopjes van vorig jaar worden niet langer zo goedkoop verhandeld.

Maar hoe dan ook, na achttien maanden van renteverhogingen lijkt het einde eindelijk in zicht. Verder is het allemaal in beweging.