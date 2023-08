DXY-index: zal de comeback van de Amerikaanse dollar doorgaan in augustus?

Het herstel van de Amerikaanse dollarindex (DXY) zette door toen beleggers nadachten over de rentebesluiten van vorige week door de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ). De index sprong naar $102, het hoogste niveau sinds 10 juli. Het is met meer dan 2,47% hersteld ten opzichte van het laagste punt in juli.

Beslissingen over rentetarieven

Copy link to section

De DXY-index bleef stijgen nadat de Federal Reserve haar rentebesluit van juli had genomen. Zoals algemeen werd verwacht, besloot de bank de rentetarieven met 0,25% te verhogen, waardoor ze naar het hoogste niveau in meer dan twee decennia werden gebracht.

Analisten worden verscheurd over wat we de komende maanden kunnen verwachten. Sommige analisten zijn van mening dat de Fed nu de rest van het jaar zal pauzeren, aangezien de inflatie sneller daalt dan verwacht. Anderen verwachten dat de bank doorgaat met verhogen, aangezien de kerninflatie hoger blijft dan 2%.

Functionarissen van de Fed weten ook niet goed wat ze kunnen verwachten. In een verklaring op maandag zei de president van de Chicago Fed, Austan Goolsbee, nog steeds niet te hebben besloten wat te doen in de volgende vergaderingen. In plaats daarvan beloofde hij data-afhankelijk te zijn bij het nemen van de beslissing.

Ook de Amerikaanse dollarindex reageerde op het besluit van de ECB. Net als de Fed besloot de bank de rente met 0,25% te verhogen. Vervolgens gaf het aan dat het een tijdje zal pauzeren om de inflatietrends te beoordelen. Maandag bleek uit cijfers dat de Europese economie in het tweede kwartaal gematigd groeide.

De belangrijkste drijfveer voor de DXY-index was het besluit van de Bank of Japan (BoJ). De bank besloot haar programma voor het beheersen van de rentecurve aan te passen.

Het volgende belangrijke USD-nieuws zullen de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) -gegevens zijn, die voor vrijdag zijn gepland. Economen verwachten dat deze cijfers aantonen dat de economie in juli meer dan 200.000 banen heeft toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage op 3,6% bleef.

Prognose Amerikaanse dollarindex

Copy link to section

Save

DXY-grafiek door TradingView

De vieruurgrafiek laat zien dat de DXY-index de afgelopen weken een sterke comeback heeft gemaakt. Onderweg heeft het paar het belangrijke weerstandsniveau gepasseerd op $101,91, het laagste punt op 22 juni.

De Amerikaanse dollarindex is boven de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) iets onder het overboughtniveau is gekomen. Het nadert het 50% Fibonacci-retracementniveau.

Daarom zijn de vooruitzichten van de Amerikaanse dollarindex bullish, met het volgende niveau om naar te kijken bij de 50% retracement op $102,20.