Hang Seng-index onder druk nu ellende in Country Garden toeneemt

De Hang Seng-index week af van wereldwijde tegenhangers doordat de zorgen over de gezondheid van de Chinese economie aanhielden. Het daalde met 50 basispunten toen vastgoedaandelen kelderden. Al met al heeft de index dit jaar nauwelijks bewogen, terwijl de Nasdaq 100-index dit jaar met meer dan 45% is gestegen. Andere belangrijke indices zoals de DAX 40 en CAC 40 zweven allemaal rond hun hoogste punt ooit.

Vastgoedaandelen storten in

De Hang Seng-index presteerde slechter dan zijn wereldwijde tegenhangers te midden van toenemende zorgen over de Chinese economie. Dinsdag gepubliceerde economische cijfers toonden aan dat de Chinese productiesector in juli gespannen bleef. Het PMI-cijfer voor de verwerkende industrie kwam in juli uit op 49,2 tegen 50,2 vorige maand.

Ondertussen blijven er zorgen over de vastgoedsector in China. Twee jaar nadat Evergrande in gebreke is gebleven, zit de sector nog steeds in de problemen, waarbij veel bedrijven enorme verliezen en weinig vraag melden.

Sommige analisten zijn van mening dat China in een situatie terecht is gekomen die bekend staat als een balansrecessie, die wordt gekenmerkt door een focus op schuldvermindering en besparingen. Hierdoor staan de huizenprijzen in China al een tijdje onder druk.

De meest recente zorgen over het bedrijf kwamen dinsdag toen Country Garden zijn aandelenplaatsingsovereenkomst schrapte. Het bedrijf werkte samen met JP Morgan om $300 miljoen op te halen, wat de sector deed huiveren. In een verklaring zei het bedrijf:

“Vanwege inconsistentie in de communicatie met verschillende partijen is het bedrijf er niet in geslaagd om de definitieve overeenkomst over een voorgesteld plan voor [aandelenplaatsing] te ondertekenen. Het bedrijf overweegt de deal ook niet in het huidige stadium.”

Hierdoor behoorden vastgoedbedrijven dinsdag tot de slechtst presterende bedrijven in de Hang Seng-index. De aandelenkoersen van Country Garden en Country Garden Services daalden met meer dan 5%, terwijl Hang Lung en Longfor Properties met meer dan 4% daalden.

Voorspelling Hang Seng-index

De daggrafiek laat zien dat de Hang Seng-index de afgelopen maanden in een neerwaartse trend zit. Het heeft een dalend kanaal gevormd dat in het zwart wordt weergegeven en dat de hoogste niveaus sinds 6 maart met elkaar verbindt. De index is iets boven het dalende kanaal gestegen, terwijl de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden een bullish cross-overpatroon hebben gemaakt.

Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau op H $21.000. Een beweging onder de steun op H $19.380 zal de bullish weergave ongeldig maken.