Walmart geeft nog eens $1,4 miljard uit aan de Indiase Flipkart

Walmart Inc (NYSE: WMT) geeft nog eens $1,4 miljard uit om zijn voetafdruk in India uit te breiden, volgens een rapport van WSJop maandag.

Walmart verhoogt zijn belang in Flipkart

De retailgigant investeerde in 2018 $16 miljard om een belang van 77% in Flipkart te verwerven. Nu steekt het nog eens $1,4 miljard in om het resterende belang van Tiger Global in het grootste e-commerceplatform van India te verwerven.

Volgens de Wall Street Journal waardeert de genoemde transactie Flipkart op ongeveer $35 miljard – een daling ten opzichte van $38 miljard die de online winkel waard was in 2021.

Walmart heeft naar verluidt ook het resterende belang van Accel in Flipkart gekocht. Hoeveel de multinational ervoor heeft betaald, is echter nog niet bekend.

De aandelen van de big-box retailer zijn momenteel meer dan 10% gestegen voor het jaar.

Walmart is super bullish op Flipkart

Merk op dat Flipkart al jaren een notering in de Verenigde Staten overweegt. In april 2022 werd gemeld dat het mikte op een waardering van maximaal $70 miljard. Maar het eCommerce-platform heeft tot nu toe geen plannen voor een IPO bevestigd.

Walmart wil zijn internationale bruto handelsvolume in de komende vijf jaar verdubbelen en noemde Flipkart onlangs een sleutel om die belofte waar te maken.

We blijven vertrouwen hebben in de toekomst van Flipkart en zijn nog positiever over de kansen in India dan toen we voor het eerst investeerden.

Het nieuws komt slechts enkele dagen voordat Walmart Inc naar verwachting haar financiële resultaten voor het tweede kwartaal zal rapporteren. Consensus is dat het $1,67 per aandeel verdient, tegenover $1,77 per aandeel een jaar geleden.