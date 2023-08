Amerikaanse dollar verkopen nadat Fitch Amerikaanse dollar heeft verlaagd naar AA+?

Omdat dit de eerste handelsweek van de maand is, ligt de focus op het vrijdag geplande Amerikaanse banenrapport. Traag bewegende markten en krappe marges kenmerken de NFP-week totdat het rapport uitkomt.

Het is dan ook geen verrassing dat de markten niet reageerden op het nieuws dat Fitch de langetermijnratings van de Verenigde Staten heeft verlaagd van AAA naar AA+.

Fitch noemde lagere groei en nieuwe bestedingsinitiatieven als redenen voor de downgrade. Ook zei het ratingbureau dat de hoogste rentelast een reden was voor de afwaardering.

Toch reageerden de markten niet veel op het nieuws. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de ratingwatch “negative” is verwijderd en de outlook “stable” is toegewezen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat, omdat dit de NFP-week is, langzame handel en krappe ranges de norm zijn.

Als zodanig handelt de Amerikaanse dollar zijwaarts, maar het zou allemaal stilte voor de storm kunnen zijn. Wanneer de volatiliteit toeneemt, wat meestal het geval is naarmate we dichter bij de releasedatum van het NFP-rapport komen, kan de downgrade van Fitch wegen op de greenback.

Wat zei Fitch nog meer?

De verlaging is grotendeels gebaseerd op het feit dat Fitch de komende drie jaar een fiscale verslechtering verwacht. In het kort is hier een lijst van wat Fitch ziet als een punt van zorg met betrekking tot de VS:

Erosie van het bestuur

Oplopende tekorten

Een Amerikaanse recessie eind 2023/begin 2024

Fitch gelooft dat de Fed de financiële voorwaarden zal blijven aanscherpen

Een bijzonder interessant onderdeel van het Fitch-rapport is datgene dat verwijst naar de verkrappingscyclus van het monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed).

Fitch is van mening dat de Fed nog niet klaar is met het verhogen van de rente, en dat er in september 2023 nog een renteverhoging van 25 bp zal komen. Bovendien zouden de arbeidsmarkt en de veerkracht van de economie de taak van de Fed om de inflatie op het doel van 2% te brengen, moeten bemoeilijken.

Bovendien, omdat de kwantitatieve verkrapping (dwz de balansverkleining) aanhoudt, zou de financiële verkrapping tot ver na de renteverhoging in september en tot in 2024 moeten voortduren.

Ondanks de afwaardering zou Fitch’s kijk op de Fed en haar beleid positief moeten zijn voor de dollar. Traders zullen over een paar dagen een eerste idee hebben over de banenmarkt, wanneer de banencijfers voor juli 2023 bekend zullen zijn.

