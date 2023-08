Fitch, het ratingbureau van Hearst, heeft een belangrijke aankondiging gedaan die een grote impact zal hebben op de financiële wereld. Het bedrijf, een van de grote drie, besloot de kredietrating van Amerika te verlagen van AAA naar AA+. Andere bureaus zoals Moody’s en S&P Global hebben hun sterke ratings behouden.

Fitch verlaagt de rating van de VS

In zijn verklaring waarschuwde Fitch Ratings dat de Amerikaanse economie gevaar liep doordat de overheidsschuld en -tekorten tot een recordhoogte stegen. De ratingverlaging kwam minder dan twee maanden nadat de VS ternauwernood een faillissement kon voorkomen omdat de overheid geen geld meer had.

De VS voorkwamen een faillissement nadat de wetgevers een akkoord hadden bereikt om het schuldenplafond voor twee jaar op te schorten. Sinds de deal is aangenomen, hebben de VS al meer dan een biljoen geleend, waardoor de schuld op meer dan 32 biljoen dollar komt.

Het besluit om de VS te downgraden had gemengde reacties, waarbij minister Janet Yellen de stap afkeurde. Evenzo zei Larry Summers, die de Schatkist leidde onder Obama en nauwkeurig de inflatie voorspelde tijdens de pandemie:

“De Verenigde Staten staan voor ernstige fiscale uitdagingen op de lange termijn. Maar de beslissing van een kredietbeoordelaar vandaag, nu de economie er sterker uitziet dan verwacht, om de Verenigde Staten te downgraden, is bizar en onhandig.

Had Fitch gelijk om de VS te downgraden?

Ik geloof dat Fitch gelijk had door de VS te downgraden, wat zal leiden tot hogere financieringskosten op de kredietmarkt.

Ten eerste, zoals ik in dit artikel schreef, stijgt de staatsschuld van het land in een ongekend tempo. Uit gegevens blijkt dat de VS meer dan 32 biljoen dollar aan schulden heeft, een aanzienlijke stijging ten opzichte van een paar jaar geleden. Zo had het land in 2010 een schuld van 13 biljoen dollar. Dit betekent dat het in drie jaar tijd meer dan 20 biljoen dollar heeft geleend.

In deze situatie zou het logisch zijn als de VS zijn schuldenlast zouden verlagen. Helaas wijzen alle tekenen erop dat het begrotingstekort de komende jaren zal aanhouden. Fitch schat dat het tekort in 2024 6,6% van het bbp zal bedragen en in 2025 6,9%. Zoals ik in mijn artikel over goud schreef, zal de Amerikaanse schuld in 2033 oplopen tot meer dan 52 biljoen dollar.

Ten tweede zullen de VS moeite hebben om hun schuld terug te betalen als de rentetarieven zo hoog blijven. Verwacht wordt dat de VS dit jaar meer dan 1 biljoen dollar aan schuldaflossingen zal uitgeven. Dit is een aanzienlijk bedrag aangezien de overheid minder dan $5 biljoen aan belastingen int. Houd er rekening mee dat de socialezekerheidsfondsen naar verwachting in 2034 opraken. In het rapport zei Fitch:

“In het komende decennium zullen hogere rentetarieven en de stijgende schuldenlast de rentelast verhogen, terwijl een vergrijzende bevolking en stijgende zorgkosten de uitgaven voor ouderen zullen verhogen zonder fiscale beleidshervormingen.”

Ten slotte zijn de VS niet bereid het juiste te doen om de staatsschuld te verminderen. Het zou juist zijn om de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen door belastingen te verhogen. De regering, onder zowel Republikeinen als Democraten, is niet bereid om te bezuinigen.

Zo zullen de militaire uitgaven, die door de jaren heen niet zijn gecontroleerd, de komende tien jaar de $1 biljoen overschrijden. Het staat nu op meer dan $800 miljard.

Daarom geloof ik dat Fitch gelijk had om de VS te downgraden van Triple A naar Double A+ vanwege de fiscale onverantwoordelijkheid van het land.

