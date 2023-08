Omgekeerde rentecurve is voorbehoud bij toenemend optimisme

Waarschijnlijk de meest beruchte recessie-indicator, een omgekeerde rentecurve trekt altijd de aandacht. Een voorbeeld hiervan is, nou ja, nu. Als we kijken naar de looptijden van 10 jaar tot 2 jaar die het vaakst worden genoemd, bevindt de rentecurve zich momenteel op het diepste niveau van inversie sinds 1981. Maar betekent dit echt iets?

De eerste stap is om de historische betekenis ervan te beoordelen, alvorens te analyseren of het indicatief is voor wat er daarna zou kunnen gebeuren. In de onderstaande grafiek hebben we de rentecurve uitgezet die teruggaat tot de jaren ’70, waarbij we met een rode stippellijn het inversiepunt markeren. De gearceerde gele gebieden geven periodes van recessies weer.

De grafiek toont een indicator die intrigerend nauwkeurig is, hoewel niet perfect. We zien de curve in 1998 even omkeren, maar een recessie volgt niet. Dit was te midden van de ineenstorting van het Long Term Capital Management (LTCM), toen Rusland zijn schulden niet kon nakomen. De Fed verlaagde onmiddellijk de rente, waardoor een recessie werd voorkomen. Het andere scenario dat een vals alarm bleek te zijn, was de korte inversie in augustus 2019.

Als we deze tijdelijke inversies echter weglaten en ons in plaats daarvan concentreren op de episodes waarin de rentecurve langer dan zes maanden invers was, krijgen we een onheilspellend resultaat – in de afgelopen veertig jaar, elke keer dat dit zes maanden aanhield, volgde een recessie.

Ik zeg onheilspellend omdat we vandaag in de dertiende maand van inversie zitten, de delta werd voor het eerst negatief in juli 2022 (deze dook een dag onder nul in april 2022, maar stuiterde snel terug voordat hij “permanent” weer instortte in juli 2022).

Bovendien, als we kijken naar de tijd tussen de eerste omkering van de rentecurve en de daaropvolgende recessie, varieerde deze tussen dertien en achttien maanden. We zitten nu in de dertiende maand van inversie.

Komt er een recessie?

Hoewel dit allemaal onheilspellend klinkt, is het belangrijk om te onthouden dat we ons momenteel in een zeer ongebruikelijke situatie bevinden. Uit de zwarte zwaan van alle zwarte zwanen komen, de COVID-pandemie, is ongebruikelijk genoeg. Maar er is ook sprake van een op maat gemaakte combinatie van hoge inflatie (hoewel die is afgezwakt), sterk aangescherpte rentetarieven en recordwerkloosheid.

Ondanks de renteverhogingen van bijna nul tot boven de 5%, is de economie opmerkelijk veerkrachtig gebleven. De werkloosheid bedraagt 3,6%, wat betekent dat het zelfs te hoog zou kunnen zijn, met bezorgdheid dat een nog steeds hete economie op zijn minst een beetje versoepeling op de arbeidsmarkt moet zien om de inflatiedoelstelling van 2% te halen, vooral nu de lonen blijven stijgen.

De inflatiecrisis van vorig jaar (dat wil niet zeggen dat deze nog niet voorbij is!) kan misschien alleen worden vergeleken met de jaren 70, en zelfs toen zagen we de rentetarieven de 20% naderen – heel wat anders dan vandaag, waarin een sterk gefinancialiseerde economie bijna onmogelijk voor te stellen onder zo’n last.

In werkelijkheid is het moeilijk om de huidige macrosituatie met iets te vergelijken. Een snelle blik op de staatsschuld zegt alles wat je moet weten over het feit dat de rente niet eeuwig hoog kan blijven. Ze zullen naar beneden moeten komen, en de markt gokt er met toenemend vertrouwen op dat we nu die home stretch naderen.

De rendementscurve weerspiegelt eenvoudigweg deze situatie. Nu de rente naar verwachting zal dalen, is de rentecurve natuurlijk omgekeerd. En historisch gezien zijn de rentetarieven verlaagd wanneer de economie het moeilijk heeft, waarbij de Fed tussenbeide kwam om het te ondersteunen. Natuurlijk is dit scenario weer mogelijk, maar er moet worden opgemerkt dat Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week op de FOMC-bijeenkomst zei dat de organisatie geen recessie meer verwachtte.



Mocht deze voorspelling uitkomen, dan is de mythische “zachte landing” bereikt. Het zal ook een van de weinige keren zijn dat de beruchte omgekeerde rentecurve een afleiding zou zijn geweest. Maar om de meest gebruikte uitdrukking uit 2021 te gebruiken: dit zijn echt ongekende tijden, dus alle weddenschappen zijn live.