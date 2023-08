USD/THB: Thaise baht wankelt nu Bank of Thailand laatste verhoging uitvoert

De wisselkoers van het paar USD/THB daalde woensdag licht, nadat investeerders reageerden op het laatste rentebesluit van de centrale bank van Thailand. Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 34.25, een paar punten onder het hoogste punt van maandag op 34.42.

Tariefverhoging Thailand

Copy link to section

De Bank of Thailand sloot woensdag haar vergadering af en besloot de rente met 25 basispunten te verhogen. Het duwde de rente van 2,0% naar 2,25% terwijl het economisch herstel aanhield. In een verklaring zei de centrale bank dat de inflatie bleef dalen en het doelbereik van de bank nadert.

Uit de meest recente economische cijfers blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) van het land in juni is gedaald tot 2,96%, het laagste niveau in meer dan 20 maanden. Het land verlaagde ook de inflatieprognose voor het hele jaar tot tussen 1% en 2%, een daling ten opzichte van de vorige 1,7% en 2,7%.

In haar verklaring waarschuwde de centrale bank van Thailand dat de economie van het land vertraagt doordat de interne en externe vraag afneemt. Wel verwacht de bank dat de economie zich geleidelijk zal herstellen door toerisme en particuliere consumptie. De verklaring voegt toe:

“Opwaartse inflatierisico’s komen voort uit hogere voedselprijzen te midden van een ernstiger El Nino-episode, wat de doorberekening van kosten zou kunnen versnellen in de context van aanhoudende economische expansie.”

De meeste analisten zijn van mening dat de Bank of Thai nu klaar is met het verhogen van de rentetarieven. Deze analisten omvatten die van HSBC en OCBC.

Het paar USD/THB trok zich ook terug na het besluit van Fitch Ratings om de kredietrating van Amerika te verlagen, zoals ik in dit artikel schreef. In zijn verklaring waarschuwde het bureau dat de Amerikaanse overheidsschuld en -tekorten uit de hand liepen. Het ziet begrotingstekorten oplopen tot 6,5% van het bbp in 2025.

Al met al tonen schattingen aan dat de Amerikaanse schuld de komende jaren zal oplopen tot meer dan 50 biljoen dollar. Dat is een enorm bedrag voor een land dat elk jaar minder dan $5 biljoen aan federale belastinginkomsten binnenhaalt.

Technische analyse USD/THB

Copy link to section

Save

USDTHB-grafiek door TradingView

De wisselkoers USD naar Thaise baht is de afgelopen dagen zijwaarts bewogen. Op de daily chart zweeft het pair iets boven de stijgende trendlijn die de laagste niveaus sinds januari van dit jaar met elkaar verbindt.

Tegelijkertijd is het pair iets onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gegaan. Verder is de MACD gezakt tot onder het neutrale punt terwijl de prijs onder de belangrijke weerstand ligt op 35,38, het hoogste punt in maart.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het paar USD/THB voorlopig neutraal. Het eerste scenario is waar het onder de stijgende trendlijn doorbreekt en naar 34 gaat. Het alternatieve scenario is waar het paar terugkaatst en het weerstandspunt opnieuw test op 35.38.