Apple meldt derde achtereenvolgende kwartaal van omzetdaling – zo zien experts het

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) heeft zojuist de financiële resultaten voor het derde kwartaal bekendgemaakt, die beter waren dan de schattingen van Street. De aandelen stijgen nog steeds in langere uren.

De omzet uit services viel dit kwartaal op

De technologiegigant schreef zijn kracht in het onlangs afgesloten kwartaal voornamelijk toe aan de omzet uit services, die meer dan verwacht steeg met 8,0% tot 21,21 miljard dollar. CEO Tim Cook vertelde CNBC na de release:

Adverteren is zeker versneld ten opzichte van vroeger, en de App Store is zeker versneld ten opzichte van vroeger.

Hij noemde de onlangs onthulde Vision Pro mixed reality-headset een telg van Apple’s jarenlange focus op kunstmatige intelligentie en bevestigde dat de multinational in de toekomst zal blijven investeren in AI.

Er werd onlangs gemeld dat Apple Inc werkt aan een concurrent van ChatGPT (lees meer).

iPhone-inkomsten misten Street-schattingen

Anderzijds daalde de iPhone, doorgaans het sterkste segment, met 2,0% op jaarbasis.

Het toestel genereerde $39,67 miljard aan inkomsten in het derde kwartaal, tegenover de verwachte $39,91 miljard. Toch zei Angelo Zino van CFRA Research vandaag op CNBC’s “Closing Bell: Overtime“:

Het kwartaal van juni is typisch het dieptepunt van de iPhone-cyclus. Het maakt dus vaak veel minder uit. We verwachten wel dat ze op zijn minst hun begeleiding naar een terugkeer naar groei in het kwartaal van september impliceren.

Zijn “koop”-advies op het aandeel Apple komt met een koersdoel van $220, wat een stijging van ongeveer 20% vanaf hier suggereert.

iPad-omzet daalde met 20%

Apple noteerde ook een daling van 7,0% voor de inkomsten uit de Mac in het derde kwartaal, die $6,84 miljard bedroegen. Maar dat was nog steeds meer dan de $6,62 miljard waar analisten op hadden gerekend.

Het was echter nog slechter in het iPad-segment. De tablet-pc’s brachten $5,79 miljard op – 20% minder dan een jaar geleden en ver onder de consensus van $6,41 miljard. Scott Kessler – Global Sector Lead bij Third Bridge – liet weten:

Ik denk dat mensen hebben erkend dat er een aantal aanhoudende hardware-tegenwind is. Maar ze zijn echt gefocust op de volgende iPhone – de aankondiging komt misschien volgende maand.

Een positieve factor in de winstdruk was de verkoop in China, die een “duidelijke versnelling” kende en werd gedrukt op $15,76 miljard – een stijging van 8,0% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op het moment van schrijven is het aandeel Apple 50% gestegen sinds het begin van het jaar.

Andere opmerkelijke cijfers in de Q3-inkomsten van Apple

Inkomsten $19,88 miljard tegenover $19,44 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde van $1,20 naar $1,26 volgens het persbericht

De omzet daalde jaar-op-jaar met 1,0% tot $81,80 miljard

Consensus was $1,19 per aandeel op $81,69 miljard aan inkomsten

De omzet van andere producten steeg met minder dan verwachte 2,0%

Apple verbeterde de brutomarge in het derde kwartaal met 30 basispunten tot 44,5%. Dan Ives, analist van Wedbush Securities, deelde zijn mening over de iPhone-maker en zei op CNBC’s “Closing Bell“:

Als we volgend jaar ingaan, als de diensten stijgen en we denken dat je weer een groei met dubbele cijfers zult krijgen op het gebied van diensten, zouden we mogelijk kunnen kijken naar een waarde van $1,5 biljoen aan diensten, wat volgens mij uiteindelijk een jaarlijkse omzet van $100 miljard zou kunnen zijn. En dan heeft 25% van de 1,2 miljard mensen hun iPhone in meer dan vier jaar niet geüpgraded. De opgekropte vraag blijft het verhaal.