Voorspelling US Dollar Index (DXY) voorafgaand aan NFP-rapport van juli 2023

Het is vandaag de eerste vrijdag van de maand, wat betekent dat het Non-Farm Payrolls (NFP)-rapport van juli moet worden ingediend. Het rapport toont de verandering in het aantal werknemers in de Amerikaanse economie en wordt gezien als een indicator die de financiële markten het meest beweegt.

Als zodanig zijn de financiële markten erg traag in de aanloop naar de NFP-release. Omdat niemand een risico wil nemen voorafgaand aan het rapport, wachten de meeste traders en investeerders liever op de publicatie van het rapport en reageren daarna.

Het rapport is essentieel vanwege de verandering van het aantal werkenden en omdat het allerlei gegevens bevat, zoals het werkloosheidspercentage, het gemiddelde uurloon en de arbeidsparticipatie.

Aangezien de Amerikaanse economie de grootste ter wereld is, worden de veranderingen op de arbeidsmarkt door iedereen nauwlettend gevolgd, omdat de Federal Reserve haar monetair beleid zou kunnen wijzigen op basis van de evolutie op de arbeidsmarkt.

Ook neemt de volatiliteit van de Amerikaanse dollar dramatisch toe tijdens de NFP-dag, wat kansen en uitdagingen met zich meebrengt voor valutahandelaren. De US Dollar Index (DXY) is een manier om de greenback te volgen, aangezien deze de relatieve sterkte van de dollar weergeeft.

Wat is de Amerikaanse dollarindex?

Copy link to section

De US Dollar Index helpt bij het interpreteren van de waarde van de dollar ten opzichte van een mandje andere valuta’s. Het werd in 1973 geïntroduceerd door de Federal Reserve en wordt sinds 1985 berekend en onderhouden door de Intercontinental Exchange (ICE).

Aanvankelijk omvatte de index 10 valuta’s, maar in 1999, na de invoering van de euro, werd het aantal valuta’s verminderd. Zes valuta’s maken momenteel deel uit van de US Dollar Index: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF. De euro heeft het grootste gewicht in de berekening van de US Dollar Index, met 57,6%, gevolgd door de Japanse yen met 13,6%.

De index bereikte de hoogste waarde in 1985 (163,83) en de laagste in 2008 (71,58). Bij introductie was de beginwaarde 100.

Wat zijn de verwachtingen voor het NFP-rapport van juli?

Copy link to section

Economen verwachten dat de Amerikaanse economie in juli 205.000 nieuwe banen zal toevoegen, na een stijging met 209.000 een maand eerder. Ook wordt verwacht dat het werkloosheidspercentage stabiel blijft op 3,6%.

Het vooroordeel is echter dat het rapport een robuustere arbeidsmarkt zal laten zien.

Twee dagen eerder, op woensdag, toonde de Amerikaanse particuliere werkgelegenheid voor juli aan dat particuliere werkgevers 324.000 nieuwe banen hebben toegevoegd, waarbij de vrijetijds- en horecasector de groei stimuleren.

Save

Prijsprognose US Dollar Index

Copy link to section

De index vond steun op het niveau van 100, na een gestage daling sinds de recente piek in de tweede helft van vorig jaar. Interessant genoeg vormde de index een mogelijk omkeringspatroon op weg naar beneden vanaf de hoogtepunten van vorig jaar – een dalende wig.

Save DXY chart by TradingView

Vallende wiggen weerspiegelen omgekeerde omstandigheden. Wanneer de bovenrand van het patroon wordt verbroken, legt de markt gewoonlijk ten minste de helft van de afstand van het hele patroon af, zonder een nieuw lager dieptepunt te maken.

Vandaar dat de vooringenomenheid in de aanloop naar het NFP-rapport van juli optimistisch is over de dollar. Als de DXY de week boven de bovenrand van het patroon sluit, zou deze in de volgende weken moeten blijven stijgen.

Save