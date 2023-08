Voorspelling USD/INR: uitverkoop Indiase roepie staat voor een laatste hindernis

De wisselkoers van het paar USD/INR bevindt zich op een belangrijk weerstandsniveau. Het pair handelde vrijdag op 82.74, een paar punten onder het cruciale weerstandsniveau op 83, waar het de afgelopen maanden niet bovenuit wist te komen.

Sterkte van de Amerikaanse dollarindex

De koers van USD/INR hield deze week vrij goed stand, mede dankzij de opdrijvende US-dollarindex (DXY). De DXY-index steeg tot meer dan $102,8, een sterk herstel nadat deze in juli was gedaald tot $99,8.

Het bleef deze week stijgen toen investeerders een risico-op-sentiment omarmden nadat Fitch had besloten de triple A-rating van Amerika te verlagen. Zoals ik in dit artikel schreef, zei het bedrijf dat de VS een moeilijke periode doormaakte toen de schulden enorm opliepen. Als gevolg hiervan kelderden de Amerikaanse aandelen deze week, waarbij de Nasdaq 100 en de Dow Jones drie dagen achter elkaar daalden.

Het paar USD/INR steeg ook nadat de Federal Reserve vorige week de rente met nog eens 0,25% verhoogde. Het bracht de tarieven op tussen 5,25% en 5,50%, het hoogste niveau in meer dan 22 jaar.

De Fed liet weten dat het zijn gegevensafhankelijkheid zal behouden bij het nemen van zijn volgende rentebeslissingen. Daarom zullen analisten zich richten op de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) data die op vrijdag gepland staan.

Economen verwachten dat de gegevens laten zien dat de economie in juli 200.000 banen heeft toegevoegd, na meer dan 218.000 banen in de voorgaande maand. Ze verwachten ook dat uit de cijfers blijkt dat het werkloosheidspercentage op 3,6% bleef, terwijl het gemiddelde uurloon daalde tot 4,2%.

Sterke Amerikaanse banencijfers zullen positief zijn voor de USD/INR-wisselkoers, aangezien dit betekent dat de Fed opnieuw een verhoging zal doorvoeren. Anderzijds zal de Reserve Bank of India (RBI) naar verwachting haar tarieven dit jaar stabiel houden.

Technische analyse USD/INR

De daggrafiek laat zien dat het paar USDINR sinds oktober vorig jaar binnen een krap bereik handelt. In deze periode is het pair er niet in geslaagd om boven het belangrijkste weerstandsniveau op 83 te komen. Als gevolg hiervan bewoog het bedrijf zich boven de stijgende trendlijn die in blauw wordt weergegeven.

Het paar is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar boven is gedreven. Daarom zal het paar USD/INR de komende weken binnen dit bereik blijven. Een sterke bullish breakout wordt bevestigd als het pair op 83.01 boven het belangrijkste weerstandspunt komt.