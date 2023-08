3 bearish takes na het NFP-rapport van juli

Het Non-Farm Payrolls (NFP)-rapport dat afgelopen vrijdag werd vrijgegeven, was het hoogtepunt van de handelsweek. De Amerikaanse economie zorgde voor 187.000 nieuwe banen en het werkloosheidspercentage daalde van 3,6% naar 3,5%.

Economen verwachtten 205.000 nieuwe banen voor de maand, dus je zou kunnen zeggen dat de werkelijke cijfers dicht bij de schatting lagen. In combinatie met de daling van het werkloosheidspercentage blijft de arbeidsmarkt sterk en de meest veerkrachtige in de geschiedenis.

Maar zoals altijd zijn de details belangrijker dan de kop. Het rapport belicht enkele verontrustende feiten over de arbeidsmarkt op gebieden zoals:

Concentratie van banen

Negatieve revisies

Gemiddeld uurloon

Meeste banen bevinden zich in de sectoren overheid, onderwijs en gezondheidszorg

Het eerste waar we ons zorgen over moeten maken, is de concentratie van banen in slechts enkele sectoren. Details laten zien dat 60% van de nieuw gecreëerde banen slechts in drie sectoren zit: overheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Met zoveel banen geconcentreerd in slechts een paar sectoren, zijn de gegevens op zijn zachtst gezegd misleidend. Het toont kwetsbaarheden in de andere economische sectoren en zou wel eens het eerste signaal kunnen zijn dat de arbeidsmarkt niet zo sterk is als het lijkt.

Juli was de zesde achtereenvolgende maand met negatieve herzieningen

Het verhandelen van het NFP-rapport is nooit gemakkelijk. Een van de redenen waarom de prijsactie chaotisch is, komt van andere variabelen waarmee rekening moet worden gehouden naast de daadwerkelijk gecreëerde of verloren banen in een maand.

Revisies zijn vaak relevanter dan het daadwerkelijke NFP-cijfer.

In juli kondigde het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics aan dat het het NFP-nummer van juni had herzien van 209.000 naar 185.000. Dit is de zesde opeenvolgende negatieve herziening, en als men kijkt naar de cumulatieve loonwinsten met herzieningen, is de uitkomst 13% lager dan eerst gerapporteerd.

Lonen blijven stijgen

Ten slotte steeg het gemiddelde uurloon in juli boven wat economen hadden verwacht. Meer precies, de maandelijkse stijging was 0,4% versus 0,3% verwacht.

Het geeft aan dat de strijd tegen de inflatie nog lang niet gestreden is. De Fed zal dit jaar dus geen prikkel hebben om de rente te verlagen. De financiële voorwaarden zullen dus nog verder verkrappen, gezien het lopende kwantitatieve verkrappingsprogramma (dwz balansverkorting).

