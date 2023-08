Bitcoin correlatie met S&P 500 daalt, maar blijft hoog

Er is onlangs enige aandacht geweest in de crypto-ruimte, gericht op de altijd intrigerende relatie tussen Bitcoin en de aandelenmarkt.

Namelijk dat de correlatie tussen het duo snel afneemt en de afgelopen weken stevig in negatief territorium duikt. Dit trekt de aandacht, omdat voor velen het potentieel van Bitcoin pas zal worden gerealiseerd wanneer het zich eindelijk loskoppelt van risicoactiva. Het zou echter misleidend zijn om conclusies te trekken uit de recente prijsactie dat deze ontkoppeling nu plaatsvindt.

Voordat we ingaan op de vraag waarom, laten we eerst de correlatie beoordelen op een 30-daagse voortschrijdende basis, waarbij we de dip in de afgelopen weken laten zien:

Als we uitzoomen op een tijdshorizon van de afgelopen achttien maanden, die ongeveer samenvalt met de overgang van de economie naar een krap monetair klimaat – en daarmee een terugval in risicovolle activa – zien we dat de correlatie slechts twee keer lager was dan het huidige niveau.

De eerste keer dat we zo’n breuk in de relatie zagen, was na de ineenstorting van FTX, die de cryptomarkten deed instorten op hetzelfde moment dat de aandelenmarkt steeg van de rug van inflatiemetingen die onder de verwachtingen belandden, wat leidde tot een herijking met betrekking tot de opvattingen van de markt over hoe hoog de rente zou stijgen.

De tweede keer was half juni, toen we een reeks crypto-specifieke gebeurtenissen snel achter elkaar hadden: de SEC klaagde Binance aan, daarna Coinbase en vervolgens een hele reeks spot-ETF-applicaties.

Waarom grafieken misleidend kunnen zijn

Dit ziet er allemaal positief uit, toch? Soms kunnen grafieken misleidend zijn. Het eerste waar we op moeten wijzen, is dat de bovenstaande correlatiecoëfficiënten worden berekend op basis van een voortschrijdend venster van 30 dagen. Als we dit verbreden naar 90 dagen, verandert het beeld. Het is duidelijk dat met een grotere steekproef de volatiliteit van de statistiek afneemt, maar het geeft ook meer perspectief dan de 30-dagen. Kijk eens wat het overbrengt:

De demping is veel ingetogener. Dat gezegd hebbende, laat het nog steeds zien dat de trend over het algemeen sinds oktober vorig jaar naar beneden is gegaan (nogmaals, als we de FTX zwarte zwaan hier over het hoofd zien). Dit was overigens rond dezelfde tijd dat de markten over de hele linie hun dieptepunt bereikten, met een historisch dieptepunt. Sindsdien is de inflatie afgenomen en zijn de kansen op een zeer zware recessie afgenomen (hoewel de strijd nog niet gestreden is).

Hoewel er enige versoepeling in de lockstep-relatie tussen Bitcoin en de aandelenmarkt is waargenomen, is het belangrijk om te weten dat deze nog steeds extreem hoog is. Bovendien vergelijken de correlatiecoëfficiënten die in dit stuk zijn berekend en besproken allemaal Bitcoin met de S&P 500. Bij het uitzetten van de relatie met de meer technologie-zware Nasdaq, is de correlatie zelfs nog hoger.

En om duidelijk te maken hoe verschillende invalshoeken van dezelfde statistiek kunnen worden gebruikt om verhalen te construeren, laten we nog een grafiek bekijken. In plaats van de 30 dagen of de 90 dagen te presenteren, kijken we deze keer naar een voortschrijdend venster van 60 dagen:

Dit toont het tegenovergestelde aan – dat de correlatie toeneemt. Alsof het nog steeds twijfelachtig is, vertelt het ons resoluut hoe voorzichtig we moeten zijn bij het beoordelen van de bewegingen hier. Bij het zoeken op internet en het doorspitten van onderzoeksnieuwsbrieven en het werk van analisten, is de spreiding van steekproefvensters tussen 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen groot, en vaak worden de verschillende conclusies die elk presenteert niet vermeld.

Een mooie analogie voor hoe belangrijk het venster kan zijn, is wanneer we naar inflatie kijken. We hebben de inflatie zien dalen tot 3% vanaf de lezing van vorige maand. Dit is echter op jaarbasis en vormt een groei van 3% bovenop de groei van vorig jaar. Met een periode van twaalf maanden zien we een aantal hete resultaten van de uitval van vorig jaar, wat het tempo van de daling van het aantal krantenkoppen stimuleert.

Ongetwijfeld daalt de inflatie snel, maar het effect wordt nog verergerd door de piekwaarden die vorig jaar rond deze tijd belandden en aan de achterkant uitvielen. Dit is vergelijkbaar met wat er gebeurt als we ons correlatievenster afsnijden op 30 dagen of 60 dagen, als er op de een of andere manier periodes waren met bijzonder sterke metingen aan de rand van die monsters.

Een belangrijke les

Binnen een branche die zo polariserend is als cryptocurrency kan zijn, is de kwestie van framing en andere vooroordelen een belangrijke les. Dit is slechts één voorbeeld, maar vaak worden grafieken en standpunten gedeeld op basis van gegevens die, al dan niet bewust, zijn gemanipuleerd om de vooropgezette standpunten van mensen te bevestigen.

Kijk maar eens naar deze tweet van de bekende crypto bull Pomp die de S&P 500 vermaant omdat het in de afgelopen 30 jaar slechts een rendement van minder dan 1000% heeft behaald. Het probleem? Dividenden zijn uitgesloten van de S&P 500, waardoor de vergelijking uiteindelijk nutteloos wordt, vooral over een tijdshorizon van wel drie decennia (ter referentie, met dividenden inbegrepen, het rendement in deze periode is 1700%).

If you held the S&P 500 index via $SPY since January 1993, you are still under 1,000% return as of today.



That is 30+ years 🤯 pic.twitter.com/8zEBthaRl0 — Pomp 🌪 (@APompliano) July 23, 2023

Een veelgehoord online standpunt is dat liefde voor Bitcoin betekent dat men ook moet neerkijken op andere activa of weigeren om zelfs maar een discussie te voeren over de waargenomen tekortkomingen of nadelen van Bitcoin, wat vreemd is.

Meestal zijn deze vooroordelen niet kwaadaardig. Informatie verspreidt zich snel in dit digitale tijdperk, en met een industrie die zo ontluikend en raadselachtig is als die van crypto, probeert iedereen het gaandeweg uit te zoeken.

Maar om terug te komen op het punt waar het om gaat, correlatie, misschien wel het gemakkelijkst is om gewoon de terugkeer van Bitcoin uit te zetten tegen de terugkeer van de aandelenmarkt sinds het begin van deze cyclus (als we het begin van 2022 grofweg kunnen verklaren als dit nieuw paradigma met hoge inflatie). Wat zegt de onderstaande grafiek je?

Zeker, de relatie is hecht. En ongetwijfeld lijken we de afgelopen maand wat divergentie te krijgen – hoewel Bitcoin relatief gezien ondermaats heeft gepresteerd. Dat kan een regelgevende zorg zijn of een hele reeks andere factoren.

Waar het op neerkomt is dit: de vraag of, en wanneer, Bitcoin zal loskoppelen van risicoactiva is een van de grootste en meest cruciale kwesties die niet alleen Bitcoin zelf, maar de hele ruimte regelt. Het debat hierover zal blijven wervelen en blijft een van de meest fascinerende aspecten van de industrie om te analyseren.

Als we echter kijken naar de prijsbeweging van vandaag, kan er enige versoepeling zijn opgetreden naarmate de markt beweegt om te anticiperen op een mogelijke stopzetting van de meedogenloze renteverhogingen van de afgelopen achttien maanden, maar Bitcoin is momenteel sterk gecorreleerd met de aandelenmarkt en risicoactiva. Dat geldt in ieder geval voor vandaag.