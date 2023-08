Walt Disney Co (NYSE: DIS) laat weten dat zijn toonaangevende streamingdienst in het fiscale derde kwartaal abonnees bleef verliezen. De aandelen worden in langere uren nog steeds iets hoger verhandeld.

Disney+ verloor in het derde kwartaal 11,7 miljoen abonnees

Disney+ sloot het kwartaal af met 146,1 miljoen abonnees wereldwijd – een achtereenvolgens meer dan verwachte daling van 7,4%. Het entertainmentconglomeraat zag zijn direct-to-consumer-omzet uitkomen op $5,5 miljard, wat ook zo’n $200 miljoen minder was.

Positief is echter dat het kwartaalverlies dat wordt toegeschreven aan het DTC-segment sterk afneemt tot $512 miljoen, tegenover de verwachte $758 miljoen. Toch zei Kevin Dryer van Gabelli Funds vandaag op CNBC’s “Closing Bell: Overtime“:

Ik denk dat Warner Brothers Discovery, dat al aan de deur klopt om geld te verdienen met streaming, een betere gok is binnen de media. Aangezien ze contant geld genereren en schulden afbetalen, kan het eigen vermogen veel meer waard zijn.

Merk op dat CEO Bob Iger tijdens de inkomstenoproep onthulde dat Disney+ zich opmaakt om het delen van wachtwoorden in 2024 hard aan te pakken, in overeenstemming met een bredere inzet om van streaming een winstgevend bedrijf te maken.

Ook andere bedrijfssegmenten lieten de verwachtingen achterwege

The Walt Disney Co bracht 8,3 miljard dollar binnen via themaparken, ervaringen en productverkopen – meer dan het cijfer van vorig jaar en de prognoses van analisten.

Het grootste segment, media en entertainment, genereerde dit kwartaal $14 miljard tegenover $14,3 miljard verwacht en $14,1 miljard een jaar geleden. Barbara Doran van BD8 Capital Partners zei:

Ze staan onder druk op elk aspect van hun bedrijf. Zelfs in pretparken daalde het bezoekersaantal in juni en juli. De beat maakt deel uit van het kosteninitiatief van $5,5 miljard dat CEO Bob Iger eerder had aangekondigd.

Televisienetwerken en de verkoop en licenties van inhoud kwamen in het derde kwartaal ook in de buurt van schattingen van Street. Disney aandelen zijn ongeveer 25% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt in het jaar tot nu toe op het moment van schrijven.

Opmerkelijke cijfers in het winstrapport van Disney over het derde kwartaal

Verlies $460 miljoen, wat zich vertaalt naar 25 cent per aandeel

Had vorig jaar een netto-inkomen van $1,41 miljard (77 cent per aandeel).

Aangepaste winst per aandeel gedrukt op $1,03 miljard volgens het persbericht

De omzet steeg met 4,0% op jaarbasis tot $22,33 miljard

Consensus was 95 cent per aandeel op $22,5 miljard aan inkomsten

Disney werd in het derde kwartaal getroffen door $2,65 miljard aan bijzondere waardeverminderingen en eenmalige kosten. Doran vertelde vandaag ook aan CNBC:

De grote onzekerheid voor Disney en het feit dat het geen risico loopt, is dat we niet weten wat de inkomsten op lange termijn zullen zijn, we weten niet wat de groei op lange termijn zal zijn, en ik denk niet dat we dat zullen doen. even weten.

Slechts een dag eerder werkte Disney’s ESPN samen met Penn Entertainment om een sportsbook te lanceren