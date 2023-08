De S&P 500 vertoont vanmorgen een stijgende trend nadat het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zei dat de inflatie in juli binnen de verwachtingen bleef.

Vergeleken met een jaar geleden waren de consumentenprijzen vorige maand 3,2% hoger dan verwacht 3,3%. Toch zei Emily Roland van John Hancock Investment Management vandaag op CNBC’s “Squawk Box“:

We hebben een ongelooflijke run gehad wat betreft het nemen van risico’s in het kwartaal. Enige verkoeling is dus gerechtvaardigd in deze omgeving. We denken nog steeds dat dit een uitdagende achtergrond is [met] gemengde macroberichten.