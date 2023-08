USD/INR voorspelling voorafgaand aan beslissing RBI en Amerikaanse inflatiegegevens

De wisselkoers van het paar USD/INR schommelt in de buurt van het hoogste niveau sinds mei, vooruitlopend op het besluit van de Reserve Bank of India (RBI) en de Amerikaanse consumenteninflatiegegevens. Het handelde op 82, wat meer dan 1,4% boven het laagste niveau van deze maand lag.

RBI beslissing voor de boeg

Het paar USD/INR zal donderdag twee belangrijke katalysatoren hebben. Ten eerste zal de Reserve Bank of India haar besluit van augustus bekendmaken en richtlijnen geven voor wat komen gaat. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de bank de rente ongewijzigd laat op 6,50% en de kasreserveratio op 4,50%.

Als dit gebeurt, zal het de vierde vergadering op rij zijn dat de bank niets heeft gedaan. De bank begon vorig jaar augustus met het verhogen van de rentetarieven tot 4,40% om de hoge inflatie te bestrijden.

Het besluit komt op een moment dat de inflatie in India weer aan het oplopen is. Uit een peiling van Reuters bleek dat de totale inflatie boven de 6% bovenste tolerantiedrempel van de RBI sprong. Die van HSBC zien de inflatie dalen tot 5% in 2024.

Analisten verwachten dit jaar geen renteverlagingen, zelfs nu er tekenen van vertraging in India opdoken. In plaats daarvan verwachten economen dat de RBI in het eerste kwartaal van 2024 zal beginnen met het verlagen van de rente.

Inflatiegegevens VS volgen

De volgende belangrijke katalysator voor het paar USD/INR om in de gaten te houden, zijn de meest recente gegevens van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI). Economen menen dat de inflatie in juli omhoog is gekanteld. Juist de verwachting is dat de totale CPI steeg van 3,0% in juni naar 3,3% in juli.

De kerninflatie komt naar verwachting uit op 4,8%, een kleine stijging ten opzichte van de eerdere 4,7% in juli. Als dit inderdaad het geval is, betekent dit dat de Amerikaanse inflatie nog steeds hardnekkig hoog is, wat aangeeft dat de Fed ruimte heeft voor meer renteverhogingen.

Gegevens verzameld door CME tonen aan dat de Fed een kans van 86,50% heeft om de rente in september tussen 5,25% en 5,50% te laten. Er zal waarschijnlijk nog een verhoging van 0,25% komen als de inflatie hoog blijft.

USD/INR prognose

De wisselkoers van het paar USD/INR zat de afgelopen weken in een sterke bullish trend. Als gevolg hiervan is het paar boven alle voortschrijdende gemiddelden gebleven. De huidige prijs van 82,80 was het hoogste niveau op 6 juli. Tegelijkertijd heeft de MACD een bearish divergentiepatroon gevormd.

Zoals ik hier schreef vorige week waren de vooruitzichten voor de koers van USD/INR voorlopig neutraal. Meer zwakte van de Indiase roepie zal worden bevestigd als deze boven het belangrijkste weerstandsniveau van 82,92 komt, het hoogste punt op 8 augustus. Het alternatieve scenario is waar het paar daalt en de ondersteuning opnieuw test op 82.60.