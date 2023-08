De Chinese vastgoedsector is onder grote druk komen te staan, wat heeft geleid tot veel grote slachtoffers. De grootste was Evergrande, het gigantische bedrijf dat in 2021 instortte. Veel andere kleinere vastgoedbedrijven zijn ingestort of staan op de rand van de afgrond.

De aandelenkoers van Country Garden is ingestort

De aandelenkoers van Country Garden, die in 2022 enorm is gestegen, is met de grond gelijk gemaakt nu het door een grote kredietcrisis gaat. Het aandeel zakte vrijdag naar een dieptepunt van H$1, het laagste niveau sinds 2009.

Het stortte in nadat het bedrijf betalingen op twee internationale obligaties ter waarde van meer dan $22 miljoen had gemist. Er zijn nu verhoogde risico’s dat het bedrijf ook de komende maanden in de administratie zakt.

Country Garden is een groot probleem voor de Chinese vastgoedsector. Ten eerste bedragen de totale verplichtingen bijna $200 miljard, wat lager is dan de $340 miljard van Evergrande. Het belangrijkste was dat het bedrijf lange tijd vaak werd gezien als de veiligste ontwikkelaar van het land.

In een verklaring op vrijdag zei Country Garden dat het in het eerste halfjaar van het jaar ongeveer $7 miljard zou kunnen verliezen. Het maakte in dezelfde periode in 2022 een winst van meer dan $265 miljoen.

Het bedrijf kampt met veel tegenwind. Ten eerste begon de Chinese regering twee jaar geleden hardhandig op te treden tegen de vastgoedsector. Het voerde aan dat de maatregel nodig was om de hoge schuldniveaus te bestrijden.

Ten tweede staat Country Garden voor uitdagingen nu de rentetarieven internationaal stijgen. In de VS staat de rente op 5,50%, het hoogste niveau in meer dan 22 jaar. Als gevolg hiervan beleggen beleggers nu liever in obligaties in plaats van in risicovolle bedrijven.

Verder kampt het land met een vertragende economie. Gegevens die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat het land in deflatie terecht kwam en dat de export en import in juli verder daalden.

Country Garden is niet het enige vastgoedbedrijf in China dat in moeilijkheden verkeert. De verkopen van bedrijven als Sunac, Shimao, Ynago, Kaisa en Jiangsu Zhongnan zijn de afgelopen maanden gekelderd.

De Country Garden dip kopen?

De ellende van Country Garden zal de komende maanden waarschijnlijk aanhouden naarmate de liquiditeitsproblemen van het bedrijf aanhouden. Ten eerste zijn er overeenkomsten met hoe de crisis van Evergrande in 2021 plaatsvond.

Daarom denk ik dat de aandelen de komende maanden zullen blijven dalen, ook al staat het op het laagste niveau in meer dan tien jaar. Ten eerste zijn er beperkte kansen dat Peking tussenbeide zal komen, aangezien de autoriteiten Evergrande hebben laten mislukken. In een notitie zei een analist bij CreditSigts:

“Aangezien ze [Beijing] Evergrande in gebreke hebben gesteld, is dat een vrij duidelijk signaal dat niets te groot is om te mislukken, maar we hebben de afgelopen jaren indirecte steun gezien.”

Het is ook niet duidelijk hoe een interventie eruit zou zien, aangezien de Chinese economische ellende erger is dan wat officiële gegevens laten zien. De jeugdwerkloosheid is gestegen naar het hoogste niveau in jaren.