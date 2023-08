Wat gaat de Fed nu doen nu desinflatie proces VS voortduurt?

Het belangrijkste economische rapport voor de financiële markten van deze week waren de Amerikaanse inflatiecijfers. Gisteren vrijgegeven, toonde het aan dat het desinflatoire proces in de Verenigde Staten doorgaat.

Economen voorspelden dat de jaarlijkse inflatie zou oplopen tot 3,3%, maar de werkelijke inflatie kwam uit op 3,2%. Ook kwam de maandelijkse Core CPI uit op 0,2%.

Zoals in onderstaande grafiek te zien is, laat de trend zien dat desinflatie (een stijgende inflatie maar in een langzamer tempo) de boodschap is in de Verenigde Staten – goed nieuws voor de Fed die probeert de inflatie naar haar doelstelling van 2% te brengen.

Belangrijkste punten uit het Amerikaanse CPI-rapport van juli

Naast de feitelijke cijfers bevat het inflatierapport van juli enkele interessante ontwikkelingen. Ten eerste laat het een tragere vraag naar diensten zien. Het momentum van restaurantprijzen vertraagt bijvoorbeeld snel. Ook binnenlandse vliegtickets vertragen.

Ten tweede, terwijl het desinflatieproces aanhoudt, zijn de risico’s van hogere energieprijzen de moeite waard om in de komende maanden op te merken.

Zal de Fed in september verhogen?

Dit is waar het interessant wordt.

Vooruitlopend op het Amerikaanse CPI-rapport van juli was de kans op een renteverhoging in september 15%. Na het rapport daalden ze tot 10%.

Nooit had de Fed de marktprijs buiten beschouwing gelaten, dus de kans op een renteverhoging door de Fed in september is bijna nul.

Daarom had het rapport een bearish reactie moeten uitlokken voor de Amerikaanse dollar en een bullish reactie voor de aandelenmarkt. Maar dat deed het niet.

Hoe reageerde de Amerikaanse dollar?

In feite handelde de Amerikaanse dollar met een gemengde toon. Het paar EUR/USD steeg bijvoorbeeld ongeveer zestig pips op het nieuws, om vervolgens alle winsten in de daaropvolgende uren weer op te geven. Ook het paar USD/JPY steeg na een aanvankelijke dip tot bijna 145.

De zomerhandel zorgt voor langzaam bewegende markten, wat misschien de reden was waarom er weinig werd gereageerd op het inflatierapport. Of misschien, omdat de gegevens bijna zoals verwacht uitkwamen, betekent dit dat ze al waren ingeprijsd.

Al met al bracht het Amerikaanse CPI-rapport goed nieuws voor de Fed. Het zou zomaar kunnen dat de Fed dichter bij de eindrente zit, in welk geval de Amerikaanse dollar het moeilijk heeft om te stijgen.

