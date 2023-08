Koop de euro nu de inflatietrends in de VS en Europa uiteenlopen

Inflatie was de belangrijkste oorzaak van de volatiliteit van de valutamarkt in de afgelopen twaalf maanden. De vrees dat de inflatie in de ontwikkelde economieën uit de hand loopt, leidde tot een grotere volatiliteit rond de rentebesluiten van de centrale banken.

Centrale banken reageerden immers door renteverhogingen tegen snel stijgende prijzen van goederen en diensten. Wat de Fed deed (dwz de fondsenrente agressief verhogen) werd nagebootst door de Europese Centrale Bank (ECB), de Bank of England (BOE) en de Bank of Canada (BOC).

Het was een race om de tarieven zoveel mogelijk te verhogen. In een dergelijke omgeving was het niet eenvoudig om een valuta te kiezen en deze vast te houden met een horizon op middellange en lange termijn.

Maar nu beginnen de inflatietrends uiteen te lopen. Om precies te zijn, de inflatievrees neemt af in de Verenigde Staten, maar de Europeanen verwachten de komende maanden nog steeds hogere prijzen van goederen en diensten.

Daarom zouden we aan het begin van een cyclus kunnen staan waarin de Fed in de Verenigde Staten de fase van renteverhogingen beëindigde terwijl de ECB gedwongen werd nog wat te verhogen. In een dergelijke omgeving zijn de euro, en met name het valutapaar EUR/USD, bullish.

De inflatieverwachtingen van de Amerikaanse consument dalen

Copy link to section

Een van de moeilijkste taken van een centrale bank is het verankeren van de inflatieverwachtingen. Met andere woorden, als huishoudens en bedrijven de komende maanden (zes maanden of zelfs een jaar) hogere prijzen verwachten, heeft de centrale bank moeite om de inflatie terug te brengen tot de doelstelling.

Daarom is het verankeren van de inflatieverwachtingen van cruciaal belang voor centrale banken, en marktdeelnemers volgen de veranderingen in de inflatietrends nauwlettend.

In de Verenigde Staten dalen de inflatieverwachtingen van consumenten, wat de Fed meer flexibiliteit geeft bij het vaststellen van de tarieven – ze kan de renteverhoging pauzeren of zelfs beëindigen.

In Europa is het echter anders.

Save

Europese consumenten maken zich nog steeds zorgen over inflatie

Copy link to section

Uit een recent onderzoek van ING in verschillende Europese landen, zoals Duitsland, Spanje, Nederland en Luxemburg, blijkt dat mensen nog zeker drie jaar hogere prijzen verwachten dan normaal.

Huishoudens zeggen meer uit te geven aan eten en boodschappen dan vijf jaar geleden. Bovendien sparen ze minder.

Dit weerspiegelt de moeilijke taak van de ECB in haar strijd tegen de inflatie. Om het terug te brengen tot de doelstelling van 2% is meer actie nodig, in tegenstelling tot waar de Fed is.

Onder dergelijke ontwikkelingen kan men een bullish argument voor de euro opbouwen. De euro kopen ten opzichte van de Amerikaanse dollar of de Japanse yen op basis van pure fundamentele analyse om te speculeren op de verandering in de inflatietendensen, zou wel eens de handel voor de rest van het jaar kunnen zijn.