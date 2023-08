Plus500 Ltd (LON: PLUS) eindigde vandaag in het groen, hoewel het in de eerste zes maanden van dit jaar een grote klap op zijn kernwinst rapporteerde.

Plus500 kondigt een aandeleninkoopprogramma aan

Copy link to section

Het online handelsplatform schreef een groot deel van de H1-zwakte toe aan een lagere marktvolatiliteit.

Toch voelen investeerders zich op hun gemak omdat Plus500 zei dat het van plan was om $120 miljoen aan hen terug te geven via dividenden en het terugkopen van aandelen. CFO Elad Even-Chen vertelde vandaag aan Reuters:

We zijn erg positief over de tweede helft … we weten niet hoe de volatiliteit eruit zal zien, maar met diversificatie en met de introductie van nieuwe producten zullen we jaar na jaar blijven verbeteren.

Eerder dit jaar ontving het Israëlische bedrijf een wettelijke licentie waarmee het zijn diensten kon uitbreiden naar klanten in de Verenigde Arabische Emiraten. De aandelen zijn momenteel met 25% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt in het jaar tot nu toe.

Plus500 zet zich in voor internationale expansie

Copy link to section

Plus500 zag zijn kernwinst stijgen met maar liefst 43% op jaarbasis in de eerste helft van 2023. Achtereenvolgens stegen de inkomsten echter nog steeds met 17%, volgens het persbericht.

Gedurende de periode van zes maanden deed het financiële technologiebedrijf een soft-launch in de Amerikaanse futures. In een gesprek met Reuters op maandag zei CEO David Zruia:

We zijn gericht op het inzetten van meer middelen, monetair en operationeel, om uit te breiden in de VS. We zijn erg op zoek naar aanvullende acquisities op internationaal geografisch niveau.

Merk op dat het totale aantal actieve klanten op Plus500 Ltd met 19% daalde in H1 op jaarbasis. Liberum-analisten noemden de eerste helft nog steeds een robuuste voor het bedrijf, omdat ze hun koopadvies erop herhaalden.