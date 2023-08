De aandelenkoers van Nio (NYSE: NIO) is de afgelopen dagen gedaald te midden van escalerende spanningen tussen de VS en China. De aandelen daalden vrijdag naar een dieptepunt van $12,85, een paar punten onder het hoogste punt van deze maand van $16,10. Ze blijven dit jaar ongeveer 80% boven het laagste niveau.

Tesla verlaagt opnieuw de prijzen

De koers van het aandeel Nio is de laatste tijd gedaald doordat de bezorgdheid over de oplopende spanningen tussen de VS en China aanhield. Het meest recente nieuws was dat de VS Amerikaanse investeerders verbood om te investeren in Chinese hightechbedrijven op gebieden als quantum computing en AI.

Het is onduidelijk hoe China zal reageren op deze beperkingen en welke gevolgen deze zullen hebben voor bedrijven als Nio, Xpeng en Li Auto. Analisten zijn van mening dat bedrijven als Nio geen gevolgen zullen ondervinden, aangezien zij hun omzet in China genereren. Nio ontving onlangs ook een investering van $1 miljard van Abu Dhabi.

De aandelenkoers van Nio reageert ook op de gebeurtenissen in het elektrische voertuig industrie. Zo kondigde Tesla aan dat het de prijzen van Model Y in China aan het verlagen was. Het verlaagde de startprijs van deze voertuigen met ongeveer CNY 14.000 in een poging het marktaandeel te vergroten.

Deze ontwikkelingen betekenen dat de EV-industrie in China vertraagt naarmate de economie terugdeinst. In het maandelijkse rapport liet Nio weten dat het in juli 20.462 voertuigen heeft afgeleverd, een stijging van 103,6% op jaarbasis. De omzet steeg ook met 91% ten opzichte van de vorige maand. Het bedrijf hoopt dit jaar 250.000 voertuigen af te leveren, zelfs na een teleurstellende eerste helft.

Nio aandelen zullen ook reageren op de aanstaande datadump uit China, waarover ik in dit artikel heb geschreven. Het rapport zal naar verwachting aantonen dat de economische malaise in juli aanhield.

Voorspelling Nio aandelenkoers

De daggrafiek laat zien dat de koers van het aandeel Nio de afgelopen dagen is teruggelopen. Ondanks deze opname blijft het aandeel boven de voortschrijdende gemiddelden van 200 en 50 dagen. De twee vormen bijna een gouden kruispatroon wanneer de twee voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen.

Nio aandelen hebben het belangrijke ondersteuningsniveau opnieuw getest op $13,16, de hoogste swing op 24 januari. Dit staat bekend als een break-and-retest-patroon, wat meestal een bullish teken is.

Daarom denk ik dat de aandelen de komende dagen waarschijnlijk de bullish trend zullen hervatten. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken de YTD high van $16,20.