De rally van de wisselkoers van USD/CNY zette maandag door terwijl investeerders wachtten op de volgende datadump uit China. Het paar steeg naar een hoogtepunt van 7.2537, het hoogste niveau sinds 30 juni. Deze prijs bevindt zich in de buurt van het hoogste niveau sinds november vorig jaar, wat betekent dat de renminbi de afgelopen dagen met meer dan 8% is gedaald.

China’s economische gegevens op komst

De wisselkoers van de paren USD/CNY en USD/CNH bevond zich de afgelopen maanden in een bullish trend doordat de zorgen over de Chinese economie aanhielden. Vorige week schreven we dat de export en import van China in juli kelderden, waardoor het handelsoverschot opliep tot meer dan $80 miljard. Dit is belangrijk omdat China in de eerste plaats een exportgedreven economie is.

Het volgende nieuws met betrekking tot CNY komt dinsdag, wanneer de regering de volgende economische cijfers publiceert. Economen verwachten dat uit de gegevens blijkt dat de detailhandelsverkopen in China zijn gestegen van 3,1% in juni tot 4,8% in juli. De bestedingen in de detailhandel hebben tijdens de lopende heropening vrij goed standgehouden.

Economen verwachten ook dat de industriële productie en de investeringen in vaste activa in juli in een lager tempo zijn gestegen. Deze cijfers vielen de afgelopen maanden tegen doordat het economisch herstel tegenwind kreeg.

De Chinese economie heeft het de afgelopen maanden moeilijk gehad, waardoor Beijing gedwongen werd een reeks stimuleringsmaatregelen door te voeren. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het stimuleren van de binnenlandse consumptie.

Toch dienen zich nieuwe uitdagingen aan. De vastgoedsector staat op scherp, zoals ik schreef over de uitdagingen van Country Garden, het worstelende vastgoedimperium. Het is het nieuwste bedrijf in de branche dat op instorten staat.

Tegelijkertijd gaat de koude oorlog met Washington door. Vorige week kondigde de regering-Biden opnieuw een reeks sancties aan tegen de Chinese technologiesector. Als gevolg daarvan zullen de directe buitenlandse investeringen naar verwachting verder afnemen.

Technische analyse USD/CNY

USDCNY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar CNY bleef maandag stijgen te midden van toenemende zorgen over de Chinese economie. Het zit nu op het belangrijke weerstandsniveau van 7.2670, het hoogste niveau op 30 juni. De opwaartse beweging van het pair wordt ondersteund door de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het USD-yuan-paar bullish, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 7,3265. Een beweging onder de support op 7.2258 zal de bullish view ongeldig maken.