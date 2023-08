De Hang Seng-index kwam onder grote verkoopdruk te staan en werd een van de slechtst presterende grote indices ter wereld. De index daalde maandag naar een dieptepunt van H$18.574, een daling ten opzichte van het hoogste punt van deze maand van H$20.381.

Tegenwind uit meerdere richtingen

Copy link to section

De Hang Seng-index wordt geconfronteerd met meerdere tegenwind. Ten eerste vertraagt de Chinese economie dramatisch, zoals blijkt uit de meest recente macrogegevens van het National Statistics Bureau. Het werkloosheidspercentage bleef in juli onveranderd op 5,3%, terwijl de jeugdwerkloosheid toenam. Als gevolg hiervan zal het bureau de publicatie van het jongerennummer onderbreken, een signaal dat het niet goed gaat.

Ondertussen steeg de industriële productie met 3,7%, lager dan de gemiddelde schatting van 4,4%. Dit is een belangrijk cijfer aangezien China een toonaangevend industrieel land is. De investeringen in vaste activa stegen met 3,4%, lager dan de gemiddelde schatting van 3,8%.

Deze cijfers betekenen dat het herstel hapert, waarbij sommige analisten zich afvragen of het de doelstelling van Peking van 5% zal halen. De Chinese centrale bank besloot naar aanleiding van deze cijfers de rentetarieven opnieuw te verlagen.

De gegevens van China zijn belangrijk voor de Hang Seng omdat de meeste kiezers veel zaken doen in het land.

Ten tweede trok de Hang Seng-index zich terug naarmate er meer problemen ontstonden in de vastgoedsector. Country Garden, een belangrijk onderdeel, heeft deze maand zijn schuld niet betaald, waardoor het risico loopt in te storten. Als gevolg hiervan is de voorraad de afgelopen week met 30% gedaald.

Andere vastgoedaandelen, zoals Link Real Estate, Wharf Real Estate en Hang Lung hebben zich ook teruggetrokken te midden van toenemende besmettingsrisico’s. Evenzo hebben bedrijven die blootgesteld zijn aan China’s onroerend goed, zoals HSBC, China Merchants Bank en Ping An, zich teruggetrokken.

Voorspelling Hang Seng-index

Copy link to section

Save

De Hang Seng-index was dit jaar een van de slechtst presterende indices ter wereld. Op de vieruurgrafiek zien we dat pogingen tot herstel aanzienlijke weerstand hebben ondervonden op verschillende niveaus, zoals H$20.398 en H$22.677.

Meest recentelijk heeft de index een dalend kanaal gevormd dat in zwart wordt weergegeven. Het is nu iets onder het midden van dit kanaal verplaatst. Ook bewogen de aandelen zich iets onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de index bearish, met als volgende ondersteuningsniveau H$18.000, de onderkant van het kanaal. Het alternatief is waar het terugkaatst en de bovenste regel van het kanaal opnieuw test op H$19.500.