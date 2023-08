De aandelenkoers van Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) zette zijn neerwaartse trend voort toen Bitcoin een gevaarlijk patroon vormde. De aandelen daalden woensdag naar een dieptepunt van $13, het laagste niveau sinds 5 juli. Het is met meer dan 36% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

Bitcoin vormt dubbele top

Copy link to section

Riot Platforms, Marathon Digital, Hut 8 Mining en andere Bitcoin-mining bedrijven hebben een nauwe band met BTC. In de meeste periodes stijgen ze wanneer Bitcoin stijgt, wat verklaart waarom ze dit jaar met driedubbele cijfers zijn gestegen.

Nu zijn er zorgen dat de prijs van Bitcoin op het punt staat een sterke bearish uitbraak te krijgen. In de dagelijkse grafiek heeft BTC een patroon met dubbele top gevormd rond het niveau van $32.000 en een neklijn op $25.000. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een van de meest populaire bearish-tekens.

Save

Tot overmaat van ramp is Bitcoin constant onder het weerstandsniveau van $30.000 gebleven. Het heeft ook niet gereageerd op belangrijk cryptonieuws, waaronder de lancering van de eerste Bitcoin ETF in Europa en de recente overwinning van Ripple in een Amerikaanse rechtbank.

Bitcoin is ook gezakt tot onder het belangrijke voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen op de daggrafiek, wat aangeeft dat de bears de controle overnemen. Daarom is het pad van de minste weerstand voor de prijs van Bitcoin naar beneden, met het volgende niveau om in de gaten te houden $25.000.

Als dit gebeurt, zal de aandelenkoers van Riot Platforms ook blijven dalen vanwege de nauwe correlatie. De meest recente financiële resultaten van Riot Platforms toonden aan dat de omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal met slechts 5% steeg tot $76,7 miljoen. Het produceerde tijdens het kwartaal 1.775 Bitcoins, tegen 1.775 in Q2’23.

Op de lange termijn ben ik van mening dat Riot Platforms en Marathon Digital goed gepositioneerd zijn nu Bitcoin mainstream wordt en de prijs zich herstelt. Hetzelfde geldt voor andere activa die zijn blootgesteld aan Bitcoin, zoals MicroStrategy en ProShares Bitcoin Trust (BITO).

Prognose Riot Platforms aandelenkoers

Copy link to section

Save

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het RIOT-aandeel de afgelopen dagen een bearish uitbraak heeft gemaakt. Het zakte onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen en het cruciale ondersteuningsniveau op $14,46, het hoogste niveau op 18 april.

Riot zakte ook onder de eerste ondersteuning van de Woodie-draaipunten op $13,74, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator naar beneden zijn geduwd. Het bewoog ook onder de Ichimoku-wolk.

Daarom zijn de vooruitzichten van de aandelen bearish, met het volgende ondersteuningsniveau om in de gaten te houden op $10, zo’n 20% onder het huidige niveau.