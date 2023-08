EUR/JPY bullish breakout gaat door tot ver boven de 160

De valutamarkten zijn traag tijdens de zomer en dit jaar is dat niet anders. Telkens wanneer dit gebeurt, kijken handelaren meestal naar grotere tijdsbestekken om zich te positioneren voor de volgende zet.

Door tijdframes buiten de dagelijkse grafiek te interpreteren en te analyseren, zijn trends gemakkelijker te herkennen. Dat is het geval met het paar EUR/JPY, dat sinds februari 2020 een stijgende lijn vertoont. Er zijn nog geen tekenen van verandering.

Het paar handelt nu in de buurt van 160, maar de onderstaande grafiek laat zien dat er meer kracht in het verschiet ligt. Om preciezer te zijn, door naar het wekelijkse tijdsbestek te kijken door de Elliott Waves-lens, is de recente bullish breakout van het paar EUR/JPY boven de 150 nog maar het begin van iets veel groters.

Save

EUR/JPY bullish breakout is het begin van een impulsieve golf

Copy link to section

De Elliott Waves-theorie verdeelt de marktbewegingen in impulsief en correctief. Een impulsieve golf heeft vijf segmenten die zijn gelabeld met cijfers en corrigerende golven zijn gelabeld met letters.

Een ander kenmerk van impulsieve golven is dat minstens één ervan zich moet uitbreiden. Elliott berekende dat een verlengde golf 161,8% van de volgende langste golf moet overschrijden, en dit is alleen van toepassing op de 1e, de 3e of de 5e golf.

Ook is de 3e golf extensie de meest gebruikelijke opstelling. Het betekent dat de 3e golf in een impulsieve structuur 161,8% van de 1e of de 2e golf moet overschrijden, afhankelijk van welke de langste is.

Omdat tijdens een impulsieve structuur de lengte van de 1e golf de eerste is die de Elliott-handelaar kent, is het heel gebruikelijk om de minimale afstand te berekenen die de 3e golf moet afleggen om het verlengde niveau te bereiken.

Van links naar rechts stuiterde het valutapaar EUR/JPY in februari 2020 vanuit het 114-gebied in wat de eerste golf is (in het zwart). Vervolgens vormde de markt een lopende correctie voor de 2e golf, die eindigde met een driehoek.

Het lopende karakter van de tweede golf houdt in dat de derde golf veel langer zal zijn dan 161,8% van de eerste golf. Het overschrijdt meestal 461,8% of zelfs meer, en de prijsactie moet boven het hierboven geziene opwaartse kanaal blijven.

Kortom, de bullish breakout van het paar EUR/JPY is een blijvertje, aangezien de markt boven de bovenkant van het bullish kanaal blijft bieden. Zoek naar 160 als slechts een mijlpaal in de zoektocht naar hogere niveaus, zoals 165 of zelfs 170.