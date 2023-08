Gesprekken over een BRICS-valuta zullen volgende week waarschijnlijk de nieuwscyclus domineren wanneer leiders uit tientallen landen samenkomen in Sandton, Zuid-Afrika. Naast de oorspronkelijke leden van BRICS zullen ook leiders van andere landen zoals Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte de bijeenkomst bijwonen.

Zal de BRICS-valuta werken?

Zuid-Afrika, de roterende voorzitter van BRICS, heeft gezegd dat de vorming van een gemeenschappelijke munt niet op de agenda zal staan. Analisten denken echter dat deze leiders zullen beraadslagen over de vorming van één ‘handelsvaluta’.

De meeste landen in de opkomende markten blijven bezorgd over de groeiende dominantie van de Amerikaanse dollar. Deze vrees escaleerde vorig jaar toen de VS de Russische centrale bank sancties oplegde na de invasie van Oekraïne.

Een enkele munteenheid voor de oorspronkelijke BRICS-lidstaten zou niet haalbaar zijn vanwege de verschillen tussen de munteenheden van deze landen. De toevoeging van nieuwe leden, waaronder Saoedi-Arabië en de VAE, zou echter een impact kunnen hebben vanwege de enorme middelen die zij bezitten.

Saoedi-Arabië en Rusland zijn wereldwijd de grootste spelers in olie en gas. Daarom zouden ze landen kunnen dwingen deze producten met de gemeenschappelijke munt te kopen. Zoals we in 2022 zagen, slaagde Rusland erin Europese landen te dwingen gas in roebels te kopen.

De mechanica van een enkele BRICS-valuta zou echter complexer zijn dan dat. Ten eerste bestaat er enig wantrouwen onder bestaande leden, waaronder Rusland en China. Tegelijkertijd is het onduidelijk of deze landen bereid zouden zijn hun munt op te geven in ruil voor één munt.

De grootste uitdaging is het opzetten van de nieuwe BRICS-centrale bank, die de taak krijgt om de valuta te beheren. Er is ook de uitdaging hoe landen zullen overstappen op de nieuwe munteenheid. In een notitie zei Jim O’Neill, de maker van BRICS:

“Het is gewoon belachelijk. Gaan ze een Brics centrale bank oprichten? Hoe zou je dat doen? Het is bijna beschamend.”

De zorgen over de Amerikaanse dollar blijven bestaan

De zorgen van de BRICS-landen over de Amerikaanse dollar zijn gegrond. In de afgelopen jaren heeft de sterkte van de Amerikaanse dollar veel landen achter zich gelaten. Zoals ik al eerder heb geschreven, hebben veel opkomende landen te maken met een ernstig tekort aan dollars. Jim O’Neill voegde toe :

“De rol van de dollar is niet ideaal voor de manier waarop de wereld is geëvolueerd. Er zijn al deze economieën die leven van deze cyclische oneindige draai van wat de [Amerikaanse Federal Reserve] ook besluit te doen in het belang van de VS.”

Er zijn ook zorgen over de torenhoge Amerikaanse schuld. De Amerikaanse staatsschuld is de afgelopen maanden opgelopen tot meer dan 32 biljoen dollar. En de kans is groot dat de schuld tegen 2030 zal oplopen tot meer dan $50 biljoen.

Bovendien heeft het gebruik van sancties veel landen geërgerd. Sancties tegen landen als Noord-Korea, Rusland, China en Iran zijn verhoogd. Het vervangen van de Amerikaanse dollar zal echter niet eenvoudig zijn vanwege zijn sterke dominantie in de wereldeconomie. Een goed voorbeeld hiervan is de euro, die de afgelopen twee decennia moeite heeft gehad om de dollar van de troon te stoten.