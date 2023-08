Aandeel HSBC keldert door risico’s van blootstelling aan vastgoed China

De koers van het aandeel HSBC (LON: HSBA) is de afgelopen dagen in een duikvlucht gedaald toen investeerders de blootstelling aan China en Hong Kong beoordeelden. Het aandeel piekte op 1 augustus op 657p en is nu met 10% teruggetrokken tot 591p.

Blootstelling aan China

HSBC is een unieke bankgroep vanwege de plaats waar het actief is. Het bedrijf is qua activa de grootste bank van Europa, maar genereert het grootste deel van zijn inkomsten in Hong Kong en op het vasteland van China. Onlangs heeft het bedrijf zijn blootstelling aan landen als Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten verkleind.

De grootste uitdaging voor HSBC is de blootstelling aan China, een land dat aan het imploderen is, zoals ik in dit artikel schreef. Economische gegevens die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat de verkoop van nieuwe huizen in het land is gedaald.

Tegelijkertijd beginnen enkele van de bekendste bedrijven van het land te imploderen. Het begon met Evergrande, het gigantische conglomeraat dat in 2021 instortte. Daarna liepen kleinere bedrijven als Fantasia en Sunac hun betalingen mis.

Vorige week verslechterde de situatie toen Country Garden zijn betalingen niet kon betalen. Het bedrijf, dat nu meer dan 1 miljoen appartementen bouwt, heeft gewaarschuwd dat het halfjaarverlies meer dan $7,5 miljard waard zal zijn. Het waarschuwde ook dat het zijn yuan- en dollarobligaties zou missen.

Daarom zijn de meeste analisten van mening dat de huizensector, die goed is voor een kwart van het BBP, op instorten staat. Als dit gebeurt, zal het een uitbarsting van een biljoen dollar zijn waarvan de besmettingseffecten wereldwijd zullen worden verspreid.

HSBC heeft het goed gedaan na de ineenstorting van Evergrande, zoals blijkt uit de meest recente financiële resultaten. De winst voor belastingen steeg met $12,9 miljard tot $21,7 miljard terwijl de omzet met $12,3 miljard steeg tot bijna $40 miljard.

De vraag is hoe het bedrijf het gaat doen als de Chinese economie implodeert zoals sommige analisten verwachten. In de meest recente cijfers markeerde het bedrijf de blootstelling aan commercieel onroerend goed in China.

Koersprognose HSBC

Op de daggrafiek zien we dat de aandelenkoers van HSBC een candle met een vallende ster vormde waarvan de bovenkant 657,2p bedroeg. In prijsactie-analyse is dit patroon een van de meest bearish signalen.

HSBC aandelen hebben zich teruggetrokken tot onder het belangrijke ondersteuningsniveau op 619p, het hoogste punt op 8 maart. Het is ook onder de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden gezakt, wat aangeeft dat de beren de touwtjes in handen hebben.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn allemaal naar beneden gedreven. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bearish, met het volgende referentieniveau om in de gaten te houden op 550p.