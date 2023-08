De veerkracht van de Chinese economie is opnieuw in het geding nadat de Evergrande Group – de vastgoedgigant die vrijdag in de Verenigde Staten een aanvraag heeft ingediend voor Chapter 15-faillissementbescherming.

Evergrande bleef in 2021 in gebreke

De vastgoedgigant had vorig jaar een programma aangekondigd om zijn offshore-schuld te herstructureren, dat volgde op het faillissement in december 2021.

De handel in de Evergrande Group is de afgelopen anderhalf jaar opgeschort. In zijn verklaring vanmorgen onthulde het bouwbedrijf:

Aangevraagd voor erkenning van regelingen van regeling in het kader van offshore schuldsanering voor Hongkong en de Britse Maagdeneilanden. De aanvraag is een normale procedure en houdt geen faillissementsaanvraag in.

Het beursnieuws komt kort nadat Evergrande liet weten dat het zijn verlies in 2022 sterk heeft verkleind, omdat het de kosten bleef beperken.

Loopt China’s Country Garden ook gevaar?

Op vrijdag hebben Tianji Holdings en Scenery Journey ook Chapter 15 faillissementsbescherming aangevraagd bij de rechtbank in Manhattan. Tianji is een filiaal van het Chinese Evergrande en Scenery Journey is een van de dochterondernemingen van Tianji Holdings.

Eerder deze week verlaagde GimmeCredit ook de obligaties van Country Garden Holdings – nog een van de Chinese vastgoedbedrijven – naar “deteriorating”. Jim Cramer zei:

Als ik hoor over een nieuwe crisis in China, kan ik alleen maar denken: been there done that. China is een twijfelachtige onderscheiding die door velen wordt beschouwd als het machtigste land ter wereld, maar ook als het meest wankele financiële systeem.

De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal met 6,3% op jaarbasis, tegenover de verwachte 6,9%.