Arm – het Britse halfgeleider- en softwareontwerpbedrijf heeft zojuist een aanvraag ingediend om in september live te gaan op Nasdaq. Het bedrijf rapporteerde maandag ook een lichte daling van de jaaromzet.

Arm zal naar verwachting een blockbuster IPO hebben

Copy link to section

Maar het bedrijf, eigendom van Softbank, maakte noch het aantal aandelen bekend dat het van plan is te verkopen, noch de prijs per aandeel. De waardering die het najaagt, blijft dus onbekend.

Niettemin wordt verwacht dat de genoemde beursintroductie (IPO) de grootste van 2023 zal zijn. Matthew Kennedy van Renaissance Capital zei:

Hoewel Arm een uniek bezit is, zal de ontvangst ervan ons veel vertellen over het marktsentiment.

Van opmerkelijke namen, waaronder Amazon en Nvidia, werd eerder gemeld dat ze geïnteresseerd waren om een ankerinvesteerder te zijn in dit bedrijf met het hoofdkantoor in Cambridge, dat op de Nasdaq zal noteren onder het tickersymbool ‘ARM’.

Arm zegt dat het essentieel is voor AI

Copy link to section

Arm is ervan overtuigd dat zijn technologie cruciaal is voor kunstmatige intelligentie, ook al richt het zich primair op centrale processors en niet op GPU’s.

CPU is van vitaal belang in alle AI-systemen, of het nu gaat om het volledig verwerken van de AI-workload of in combinatie met een co-processor, zoals een GPU of een NPU.

De chipgigant genereerde in het boekjaar 2023 $2,68 miljard aan inkomsten – een daling van bijna 1,0% op jaarbasis, zo blijkt uit de aanvraag die maandag bij de Securities & Exchange Commission werd ingediend.

Arm – het bedrijf achter de technologie die ongeveer 99% van alle smartphones aandrijft, inclusief de Apple iPhone, had in het onlangs afgesloten financiële jaar $524 miljoen aan inkomsten. Softbank had in 2016 32 miljard dollar uitgegeven om het te verwerven.