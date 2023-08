De uitverkoop van de Chinese A50-index won aan kracht naarmate de zorgen over de Chinese economie aanhielden. De koers daalde dinsdag naar een dieptepunt van CNY 12.325, het laagste niveau sinds 1 juni van dit jaar. Het is met bijna 10% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in juli en met ongeveer 15% ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Vier D’s die van invloed zijn op China

De China A50- en Shanghai-indices zijn de afgelopen maanden onder druk komen te staan, omdat beleggers zich zorgen maken over de Chinese economie. In grote lijnen kunnen de uitdagingen van het land worden onderverdeeld in vier factoren.

Ten eerste is er sprake van een vertraagde lokale en internationale vraag. De externe vraag kwam tot uiting in de vertraging van de export en import. De binnenlandse vraag vertraagde, zoals blijkt uit de scherpe daling van de huizenprijzen en de detailhandelsverkopen.

Ten tweede maakt China een schuldencrisis door die zich verspreidt over het bedrijfsleven, de lokale overheid en de huishoudens. Zoals ik in dit artikel schreef, is de economie in een balansrecessie beland, waarbij deze entiteiten zich richten op het terugdringen van hun schulden.

De lokale overheden in China worden geconfronteerd met een schuldencrisis nu de waarde van hun grondverkopen daalt. Tegelijkertijd lopen bedrijven als Country Garden en Evergrande gevaar nu hun verkopen dalen en de schuldenlast voortduurt.

Ten derde is er de uitdaging van de ontkoppeling naarmate de spanningen tussen China en de VS voortduren. Deze ontkoppeling heeft enkele grote gevolgen, waaronder een grote daling van de directe buitenlandse investeringen (FDI). De meeste Amerikaanse bedrijven hebben ook hun bronnen gediversifieerd, waardoor Mexico de grootste handelspartner is geworden.

Ten slotte wordt China geconfronteerd met grote demografische veranderingen naarmate de bevolking krimpt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat het vruchtbaarheidscijfer van het land naar het laagste niveau ooit is gedaald. De rente daalde van 1,30 in 2020 naar 1,09. Een krimpende en vergrijzende bevolking vormt een grote uitdaging voor de economie.

Voorspelling China A50-index

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de China A50-index de afgelopen maanden onder grote druk is komen te staan. Recentelijk daalde het aandeel onder de 50- en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden.

De aandelen schommelen rond het belangrijke ondersteuningsniveau van CNY 12.245, het laagste niveau in mei. Het is gedaald tot onder de dalende trendlijn, weergegeven in het zwart, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale niveau is gekomen.

Daarom zal de China A50-index waarschijnlijk een bearish uitbraak kennen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op CNY 12.000. Dezelfde vooruitzichten zijn hetzelfde voor de Shanghai Composite-index.