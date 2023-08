Microsoft herziet Activision-deal om CMA-goedkeuring te krijgen

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) heeft zijn overeenkomst ter waarde van $69 miljard met Activision Blizzard Inc (NASDAQ: ATVI) herzien in een poging om wettelijke goedkeuring te verkrijgen van de Competition and Markets Authority van het Verenigd Koninkrijk, die de oorspronkelijke deal dinsdag blokkeerde.

Ubisoft komt in beeld in de nieuwe deal

De techgigant heeft ermee ingestemd om de cloud streamingrechten voor bestaande Activision-games (zowel op pc als console) over te dragen aan Ubisoft Entertainment.

Ook de rechten op de nieuwe games die Activision de komende vijftien jaar uitbrengt, berusten bij de Franse game-uitgever. Sarah Cardell, de CEO van CMA, liet weten:

De geherstructureerde deal is wezenlijk anders. We hebben nog geen definitief besluit genomen. Microsoft is echter van mening dat deze deal onze concurrentieproblemen volledig wegneemt. We onderzoeken de [nieuwe deal nu].

De aandelen van Ubisoft Entertainment sloten dinsdag bijna 10% hoger.

Wat zit er nog meer in de herziene deal?

De Britse toezichthouder heeft nu tot 18 oktober de tijd om de geherstructureerde overeenkomst te herzien, maar Brad Smith, de president van Microsoft Corp, verwacht dat het onderzoek eerder zal zijn afgerond.

Merk op dat de herziene deal Ubisoft in staat stelt om Activision-titels in licentie te geven aan andere aanbieders van cloudgaming en abonnementsdiensten. Op de “Worldwide Exchange” van CNBC zei Cardell van CMA vandaag ook:

We willen ervoor zorgen dat gamers kunnen profiteren van innovatie en keuze op het gebied van cloudgaming… en die markt open houden voor concurrentie.

De herziene transactie zorgt ervoor dat Microsoft ook games op niet-Windows-besturingssystemen gaat lanceren. Vorige maand verwierp een Amerikaanse rechter het verzoek van de FTC om de in Washington gevestigde multinational te beletten Activision Blizzard over te nemen, zoals Invezz in dit artikel meldde.