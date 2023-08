NZD/USD voorspelling: Kiwi is rijp voor een bearish uitbraak

De wisselkoers van het paar NZD/USD bewoog woensdagochtend zijwaarts toen de Amerikaanse obligatierente steeg en na de jongste detailhandelsverkopen in Nieuw-Zeeland. Het paar handelde op 0.5950, een paar punten boven 0.5893, het dieptepunt van vorige week.

Detailhandel in Nieuw-Zeeland

Copy link to section

Het paar NZD/USD bleef de afgelopen weken binnen een krappe bandbreedte, omdat beleggers zich concentreerden op de Amerikaanse obligatiemarkt. De uitverkoop van obligaties is geïntensiveerd, waardoor ze naar het hoogste niveau in tien jaar zijn geduwd.

Deze prestatie is een teken dat de Federal Reserve de rente tijdens de komende bijeenkomsten zal blijven verhogen. De meeste analisten verwachten dat de Fed in september de rente met 0,25% zal verhogen, gevolgd door een langere pauze.

Extra renteverhogingen zullen de economie waarschijnlijk verder vertragen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de hypotheekrente is gestegen naar ruim 7%, terwijl het aantal achterstallige leningen naar het hoogste niveau in jaren is gestegen.

De volgende belangrijke katalysator voor het paar NZD/USD zal het komende Jackson Hole Symposium in de Verenigde Staten zijn. Deze bijeenkomst biedt functionarissen van de centrale bank de kans om advies te geven over wat ze kunnen verwachten.

Het paar NZD/USD reageerde ook op de laatste detailhandelsverkoopcijfers in Nieuw-Zeeland. Volgens het statistiekbureau daalde de kernomzet in het tweede kwartaal met 1,8%, na een daling met 1,6% in het voorgaande kwartaal. Deze daling was kleiner dan de gemiddelde schatting van 2,5%.

De algemene detailhandelsverkopen daalden in het kwartaal met 1,0% ten opzichte van de voorgaande 1,6%. Deze cijfers betekenen dat de Nieuw-Zeelandse economie het nog steeds moeilijk heeft nadat ze eerder deze maand in een recessie terechtkwam. De RBNZ heeft onlangs haar renteverhogingen stopgezet.

Technische analyse NZD/USD

Copy link to section

Save

De wisselkoers van het paar NZD/USD bevindt zich in een sterke bearish trend na een piek op 0,6413 in juli. Het daalde vorige week naar een dieptepunt van 0,5893. Bij nadere beschouwing blijkt dat het een dalend kanaal heeft gevormd, weergegeven in het zwart. Het is verplaatst naar de bovenzijde van dit kanaal.

Het paar blijft onder het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Relative Strength Index (RSI) omhoog is gegaan. Het paar zal de komende dagen waarschijnlijk de bearish trend hervatten, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste support op 0.5893.