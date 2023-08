De daling van de wisselkoers van het paar EUR/USD zette zich deze week voort, terwijl traders wachtten op verklaringen van functionarissen van de centrale bank op de Jackson Hole-top. Het daalde naar een dieptepunt van 1,0772, het laagste niveau sinds 13 juni van dit jaar.

Jackson Hole-top in het vooruitzicht

De prijs van EUR/USD heeft een sterke uitverkoop doorgemaakt, omdat forexbeleggers zich concentreerden op de prestaties van de Amerikaanse dollarindex (DXY) en Amerikaanse obligaties. De dollarindex steeg naar $104, omdat beleggers een risico-off-sentiment omarmden.

De uitverkoop van Amerikaanse obligaties zette zich voort terwijl de 10- en 30-jaarsobligaties naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar stegen. De stijging duwde de hypotheekrente naar het hoogste niveau in 22 jaar, terwijl het aantal achterstallige leningen is gestegen.

Het volgende belangrijke nieuws omtrent het paar EUR-USD zal uit de VS komen, waar economen en functionarissen van de centrale banken elkaar ontmoeten op de jaarlijkse Jackson Hole-top. Deze gebeurtenis zal worden geleid door Jerome Powell, het hoofd van de Federal Reserve.

Analisten zijn van mening dat Powell een mild agressieve toon zal aanhouden terwijl hij zich ertoe verbindt de inflatie te blijven bestrijden. Een dergelijke stap zal wijzen op nog minstens één renteverhoging in september, gevolgd door een langere pauze.

Het is vermeldenswaard dat de volgende FOMC-vergadering in de laatste week van september zal plaatsvinden. Tegen die tijd zullen de VS de volgende reeks banen- en inflatiecijfers hebben gepubliceerd. Ik geloof dat deze gegevens de volgende acties van de Federal Reserve zullen bepalen.

De hoop op een nieuwe renteverhoging zal bevestigd worden als de VS in september sterke inflatiecijfers publiceert.

Technische analyse EUR/USD

EUR/USD-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat het EURUSD-paar zich in een sterke bearish trend bevond. Het is nu verplaatst naar de onderkant van het stijgende kanaal. De onderkant van dit kanaal verbindt de laagste niveaus op 14 maart en 1 juni.

Bovendien is het pair gedaald tot onder de belangrijke 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. Het is ook onder de drie lijnen van de alligatorindicator gezakt.

Daarom zullen de vooruitzichten van het pair afhangen van de vraag of bears in staat zullen zijn om het onder de onderkant van het kanaal te verplaatsen. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden 1.0623, het laagste niveau op 30 mei. In een notitie schreven analisten van UOB:

“We hadden niet verwacht dat de EUR zou dalen naar 1,0803. Merk op dat de EUR vandaag haar daling in de vroege Aziatische handel heeft voortgezet. De prijsacties suggereren dat een doorbraak van 1.0790 niet verrassend zal zijn. Het volgende niveau waarop we ons moeten concentreren onder de 1,0790 is 1,0730. De zwakte van de EUR is intact zolang deze onder de 1,0890 blijft.”