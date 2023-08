De aandelenkoers van C3.ai (NYSE: AI) onderging donderdag een harde ommekeer toen de hype rond kunstmatige intelligentie (AI) vervaagde. De aandelen daalden met ruim 11% en daalden naar een dieptepunt van $28,18, het laagste niveau sinds 25 mei. In totaal zijn ze dit jaar met ruim 41% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

De AI-hype is aan het vervagen

Een van de grootste thema’s van deze week was kunstmatige intelligentie, aangezien Nvidia sterke resultaten publiceerde . De omzet en winstgevendheid van het bedrijf stegen enorm doordat de bestellingen voor zijn AI-chips tijdens het kwartaal enorm stegen.

Nu zijn er zorgen over de sector ondanks de sterke resultaten van Nvidia, wat verklaart waarom aandelen als AMD, Microsoft, AITX en C3.ai daalden.

De aandelen van C3.ai hebben een sterke daling doorgemaakt na hun piek in juni van dit jaar. Deze daling is vooral te wijten aan zorgen over de waardering en groeivooruitzichten van het bedrijf in het nieuwe tijdperk van AI.

In termen van waardering heeft C3.ai een marktkapitalisatie van meer dan $3,7 miljard. Als we naar de winst- en verliesrekening kijken, zien we dat de jaaromzet van het bedrijf is gestegen van $183,2 miljoen in 2021 naar $252 miljoen in 2022. In de afgelopen vier kwartalen heeft het bedrijf $266 miljoen verdiend,

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf in omzetperspectief overgewaardeerd is, omdat het een P/S-veelvoud van 13,90x heeft. De meeste redelijk gewaardeerde bedrijven hebben een PS-veelvoud van minder dan 5x. Houd er rekening mee dat C3.ai voortdurend jaarlijkse verliezen heeft gegenereerd. Het verlies in de afgelopen vier kwartalen bedroeg ruim $269 miljoen.

De grootste zorg is of de hype in AI zich in de toekomst zal vertalen in sterke omzet en winstgevendheid. Uit de meest recente resultaten blijkt dat de groei van C3.ai wat mild is. In het vierde kwartaal van 23 verdiende het bedrijf $72,41 miljoen, een groei van 0,13% op jaarbasis.

Daarom is er, zoals ik in dit artikel waarschuwde , de kans groot dat het AI-momentum snel zal vervagen. Destijds vergeleek ik AI met andere recente hypes in de markt, zoals elektrische voertuigen, metaverse en groene energie.

Voorspelling C3.ai aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het AI-aandeel de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het maakte onlangs een bearish doorbraak onder het belangrijke ondersteuningsniveau op $34,51, het hoogste punt op 3 april.

De aandelen zijn onder de drie lijnen van de Williams Alligator en het 50% Fibonacci Retracement-niveau gedaald. Ik vermoed dat de aandelen de komende weken zullen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op $20, wat het retracementpunt van 78,6% is. Deze richtprijs ligt circa 30% onder het huidige niveau.