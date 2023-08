De S&P 500 staat op het moment van schrijven weer in het rood nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat een verdere renteverhoging nog steeds op tafel lag.

Powell’s opmerkingen op het Jackson Hole-symposium

Powell was het er vandaag op het symposium in Jackson Hole mee eens dat de inflatie scherp is gedaald ten opzichte van de piek van vorig jaar – maar benadrukte meer dat de inflatie nog steeds ruim boven zijn doelstelling van 2,0% ligt.

We zijn bereid de rente indien nodig verder te verhogen en zijn van plan het beleid op een restrictief niveau te houden totdat we er vertrouwen in hebben dat de inflatie duurzaam naar beneden beweegt in de richting van onze doelstelling.

Voorzitter Powell erkende dat het risico bestond dat hij ook te veel zou doen, maar gaf niet eens aan dat hij zelfs maar zou overwegen om de rente binnenkort te verlagen.

De referentie-index is nu ongeveer 5,0% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Art Cashin reageert op de toespraak van voorzitter Powell

Op de S&P 500 is het niveau waar we naar moeten kijken na de opmerkingen van Powell op het symposium in Jackson Hole 4.400, volgens Art Cashin – de directeur Floor Operations bij UBS.

In een gesprek met CNBC over ‘Squawk on the Street’ adviseerde hij ook om de 10-jarige rente nauwlettend in de gaten te houden, die vrijdag tot wel 4,28% steeg.

De markt is voorzichtig. Ik zou kijken of het weerstand krijgt om boven het 4.400-niveau te komen. Maar als ik maar één instrument heb om ernaar te kijken, dan is het de 10-jarige rente. Dat zal bepalen waar het naartoe gaat.

Merk op dat de consumentenprijzen in de VS vorige maand met 3,2% stegen (lees hier meer) versus 3,0% in juni.