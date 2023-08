De wisselkoers van het paar USD/SEK steeg naar het hoogste punt sinds november 2022 naarmate het verschil tussen de Amerikaanse en Zweedse economieën voortduurde. Het paar steeg naar een hoogste punt van 11,08, ongeveer 8% boven het laagste niveau van dit jaar.

Het verschil tussen de VS en Zweden

De VS en Zweden bewegen zich in verschillende richtingen. Aan de ene kant zijn er tekenen dat de Amerikaanse economie groeit, waarbij sommige economen dit jaar een jaarlijkse groei van 6% verwachten.

Belangrijke delen van de economie doen het goed. De huizenmarkt is bijvoorbeeld levendig geweest, ook al steeg de rente naar het hoogste niveau in twintig jaar. De start van de woningbouw, de bouwvergunningen en de huizenprijzen zijn veerkrachtig gebleven.

Het belangrijkste is dat de inflatie daalt, terwijl de consumentenbestedingen enorm zijn gestegen. Het werkloosheidscijfer ligt dicht bij het laagste niveau in meer dan vijftig jaar. Daarom heeft de Federal Reserve laten doorschemeren dat zij de rente de komende maanden zou kunnen blijven verhogen.

Zweden daarentegen maakt een moeilijke periode door. Het inflatiecijfer kwam in juli uit op 9,3%, wat hoger is dan in de meeste landen in Europa. Analisten zijn van mening dat het nog lang zal duren voordat deze in de buurt van de door de Riksbank gestelde doelstelling van 2% zal komen.

Ook andere delen van de economie verslechteren. Zo hebben de huizenprijzen de afgelopen maanden een vrije val gekend. De prijzen daalden in 2022 met 12% en er zijn tekenen dat de trend zich voortzet.

De situatie wordt nog verergerd door de sterk stijgende rentetarieven, die de hypotheekrente omhoog hebben geduwd. Anders dan in Groot-Brittannië zijn de meeste hypotheken in Zweden vrij zwevend, wat betekent dat de Zweden hun hypotheekbetalingen hebben zien stijgen.

Analisten zijn daarom van mening dat de Zweedse economische inzinking langer zal duren dan verwacht. In een recente notitie zeiden analisten van Swedbank dat de vertraging van de economie nog minstens twee jaar zal aanhouden.

Voorspelling USD/SEK

De dagelijkse grafiek laat zien dat het paar USD/SEK zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend bevond. Onlangs passeerde het het belangrijke weerstandsniveau op 10,98, het hoogste punt op 6 juli. Het pair steeg boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) zijn overboughtniveau nadert.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor het pair bullish, waarbij het volgende niveau waarop we moeten letten ligt op 11.50. De stop-loss van deze transactie bedraagt 10,90.