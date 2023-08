Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) steeg maandag met 1,0% nadat het plannen had onthuld om zijn Personal Financial Management-activiteiten over te dragen aan Creative Planning.

Goldman Sachs wil de focus op ultrarijke klantenkring herstellen

Wat de in Kansas gevestigde financieel adviseur voor de PFM-eenheid betaalt, blijft onbekend.

Goldman Sachs verwacht dat de transactie in het laatste kwartaal van dit jaar zal worden afgerond. March Nachmann, Global Head of Asset & Wealth Management, zei vandaag in een persbericht:

We zullen PFM en andere creatieve adviseurs blijven ondersteunen met toegang tot onze investeringsoplossingen via onze uitgebreide strategische overeenkomst.

De genoemde overeenkomst zal de financiële dienstverlener in staat stellen de focus op zijn ultrarijke kernklanten te herstellen. De aandelen van Goldman Sachs Group Inc zijn op het moment van schrijven ongeveer 13% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt dit jaar.

Goldman Sachs zal winstmarge kunnen verbeteren

Daniel Fannon, een analist van Jefferies, verwacht dat de aankondiging van vandaag Goldman Sachs zal helpen zijn winstmarge te verbeteren die wordt toegeschreven aan zijn vermogensbeheeractiviteiten.

Goldman Sachs komt steeds dichterbij het duurzamere en winstgevendere bedrijf te worden dat het op de Investeerdersdag schetste.

De winstmarge van de bank bedroeg in het laatst gerapporteerde kwartaal iets meer dan 11%. Merk op dat Goldman Sachs zijn portefeuille consumentenleningen heeft ingekrompen en heeft overwogen om ook zijn fintech-eenheid GreenSky te ontlasten.

Creating Planning heeft momenteel ruim 2.100 medewerkers en maar liefst $245 miljard aan activa onder beheer. De deal met Goldman Sachs zal zijn naam als nationaal geregistreerde beleggingsadviseur helpen versterken.