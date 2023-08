Amerikaanse bbp in Q2 blijft achter bij verwachtingen; bedrijfswinsten en kern-PCE dalen

Gegevens over het Amerikaanse bbp in het tweede kwartaal van 2023 (april-juni), gepubliceerd door het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis, zijn marginaal gestegen met 2,1% op jaarbasis, vergeleken met 2% op jaarbasis in de voorgaande periode.

Hoewel de maatstaf een zwakke stijging liet zien, lag deze ruim onder de geavanceerde schattingen van 2,4% groei op jaarbasis voor het kwartaal, als gevolg van de lauwe omstandigheden voor bedrijfsinvesteringen.

Het cijfer kwam ook ruim onder de marktconsensus van 2,4% zoals gerapporteerd door TradingEconomics.com.

De groei van het bbp komt te midden van een hoge inflatie, de meest agressieve cyclus van de Federal Reserve in decennia, gekoppeld aan de recente opmerkingen van gouverneur Powell in Jackson Hole, waarin staat:

…(de inflatie is) te hoog.

De S&P steeg kort na de publicatie van de cijfers over het optimisme dat de Fed in staat zou zijn een ‘zachte landing’ te doorstaan, maar het momentum lijkt te zijn verzwakt: de aandelen daalden naar 4.505 op het moment van schrijven, slechts 5 punten boven de opening van de rente. 4.500,7.

Componenten

De stijging van het bbp was te danken aan hogere consumentenbestedingen (die matigden tot 1,7% op jaarbasis, tegen 4,2% op jaarbasis in het eerste kwartaal), niet-residentiële investeringen in vaste activa (die stegen van 0,6% op jaarbasis in het eerste kwartaal naar 6,1% op jaarbasis in het tweede kwartaal), en staats- en uitgaven van lokale overheden (die stegen van 4,4% op jaarbasis in het eerste kwartaal naar 4,7% op jaarbasis in het tweede kwartaal).

De consumentenbestedingen, die de belangrijkste bijdrage leveren aan de Amerikaanse groei, presteerden beter dan de geavanceerde schattingen van 1,6% op jaarbasis, hoewel de uitgaven aan duurzame goederen met 0,3% op jaarbasis daalden, vergeleken met de 16,3% op jaarbasis in de voorgaande periode.

Aan de andere kant werd de bbp-groei beperkt door een daling van de export (7,8% op jaarbasis in het eerste kwartaal naar -10,6% op jaarbasis in het tweede kwartaal) en de investeringen in woningen (bleven nog steeds krimpend, maar verbeterden van -4% op jaarbasis in het eerste kwartaal naar -3,6% op jaarbasis). in het tweede kwartaal) en de import (die daalde van 2% op jaarbasis in het eerste kwartaal en een duikvlucht maakte naar -7% op jaarbasis in het tweede kwartaal).

Vergeleken met geavanceerde schattingen verbeterde de export ten opzichte van de verwachtingen van (-)10,8% op jaarbasis, terwijl de import verbeterde van (-)7,8% op jaarbasis.

Voor het eerste kwartaal werd de vooraf op jaarbasis berekende waarde van 2,4% op jaarbasis naar beneden bijgesteld naar 2,0% op jaarbasis.

Bedrijfswinsten

De winsten uit de huidige productie (waaronder bedrijfswinsten met aanpassingen van de voorraadwaardering en de kapitaalconsumptie) daalden met $10,6 miljard in het tweede kwartaal, wat gematigder was dan de scherpe daling van $121,5 miljard in het eerste kwartaal.

Binnenlandse financiële ondernemingen zagen hun winsten in het tweede kwartaal met 47,8 miljard dollar dalen, tegen 9,4 miljard dollar in het tweede kwartaal.

De winsten van binnenlandse niet-financiële bedrijven stegen echter met $17,1 miljard, wat de daling van $103 miljard in het eerste kwartaal gedeeltelijk compenseerde.

Op kwartaalbasis daalde de gecorrigeerde winst vóór belastingen met 0,4% in het tweede kwartaal, en daalde scherp met 6,5% op jaarbasis.

Hoewel de winsten in het tweede kwartaal daalden, verbeterden ze ten opzichte van de (-) 4,1% die in het eerste kwartaal van 2023 werd opgetekend.

PCE

Gedurende het kwartaal steeg de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) met 2,5 procent op jaarbasis, een dramatische daling ten opzichte van de 4,1% op jaarbasis in het eerste kwartaal.

In reactie op agressieve maatregelen zag de kern-PCE, de favoriete inflatiemeter van de Amerikaanse Fed, ook een duidelijke daling, tot 3,7% op jaarbasis in het tweede kwartaal, tegen 4,9% in het eerste kwartaal, en presteerde beter dan de geavanceerde schattingen van 3,8% op jaarbasis.

Cruciaal is dat dit de langzaamste stijging in bijna twee jaar was.

CME’s FedWatch Tool, een maatstaf voor de waarschijnlijkheid van toekomstige rente-acties, schat een kans van 90,5% dat de Fed de status quo tijdens de volgende vergadering zal handhaven.

Vooruitzichten

Ondanks de daling van de groei van de kern-PCE en de eerste reactie van de markt, merkte een rapport van Reuters op dat Fed-functionarissen van mening zijn dat het niet-inflatoire groeipercentage in de buurt van 1,8% ligt, wat erop wijst dat de inflatie een punt van zorg zal blijven.

Dit impliceert dat de Fed waarschijnlijk zal blijven verkrappen, zoals blijkt uit de CME FedWatch Tool, die een kans van ongeveer 47% laat zien op een verhoging tijdens de vergadering van de Fed in november.

Zoals vermeld in het eerdere artikel op de Jackson Hole-conferentie kunnen de relatief robuuste prestaties van de economie echter gedeeltelijk te wijten zijn aan de 500 miljard dollar aan overtollige besparingen die zijn opgebouwd als gevolg van de ongekende begrotingsinjecties tijdens de pandemie.

De SF Fed verwacht dat dit bedrag aan besparingen de consumptie in het vierde kwartaal zal ondersteunen, maar kan daarna een daling te zien krijgen, wat het potentieel zou kunnen hebben om een onverwacht acute vertraging te veroorzaken.

Bovendien kunnen een inkrimping van de potentiële huizenverkopen met 14% op jaarbasis en de moeilijk in te schatten effecten van monetaire vertragingen de Fed uiteindelijk reden geven om te pauzeren.

