De DAX-index is de afgelopen dagen hersteld. De index steeg woensdag naar een hoogtepunt van €16.000, hoger dan het dieptepunt van deze maand van €15.473. Het blijft aanzienlijk onder het record van € 16.540 tot nu toe. In totaal is de Duitse DAX 40-index met ruim 35% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

De zorgen voor Duitsland blijven bestaan

De DAX-index heeft de afgelopen maanden een zijwaartse beweging gemaakt, omdat de zorgen over de Duitse economie aanhouden. Recente economische cijfers hebben aangetoond dat de grootste economie van Europa het moeilijk heeft, waarbij analisten verwachten dat deze het meest trage herstel zal kennen in de ontwikkelde landen.

Duitse bedrijven kampen met verschillende uitdagingen. Ten eerste is er een aanhoudend tekort aan arbeidskrachten, waardoor de lonen in het snelste tempo ooit zijn gestegen. Uit gegevens die dinsdag zijn gepubliceerd blijkt dat de lonen in het tweede kwartaal met 6,6% zijn gestegen.

Ten tweede kampen bedrijven ook met de stijgende kosten van zakendoen. Hoewel de inflatie is gedaald ten opzichte van het pandemische hoogtepunt, hebben bedrijven het nog steeds moeilijk en zien ze kleinere marges. Recentelijk zijn de aardgasprijzen enorm gestegen als gevolg van mogelijke stakingen in Australië.

Verder worstelen bedrijven in Duitsland, net als in andere landen, met de hoge rentetarieven, die de liquiditeit in de regio hebben aangetast. Maandag gepubliceerde gegevens laten zien dat de geldhoeveelheid in Europa naar het laagste niveau in jaren is gedaald.

Het is tegen deze achtergrond dat de Duitse coalitieregering een nieuwe vennootschapsbelastingvermindering van 7 miljard euro heeft aangekondigd om bedrijven in het land te ondersteunen. Het plan, bekend als de Groeikansenwet, heeft een looptijd van vier jaar.

Hoewel veel bedrijven deze stap hebben verwelkomd, zijn sommige analisten van mening dat de belastingverlagingen niet verder genoeg gingen.

De meeste DAX-constiuenten stonden in augustus in het rood. Enkele van de toppresteerders in de index waren München Re, Allianz, Brenntag, Fresenius en SAP. Aan de andere kant waren de belangrijkste achterblijvers in de index Infineon, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens AG, Zalando en BMW.

Voorspelling DAX-index

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de DAX 40-index de afgelopen maanden in een krappe bandbreedte heeft gezeten. Het bleef tussen de belangrijkste steun van €15.464 en de weerstand van €16.433. De index consolideerde zich op de 25- en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

De Average True Range (ATR) is zijwaarts opgeschoven en nadert het laagste niveau in jaren. Daarom zullen de aandelen als beleggers op de korte termijn waarschijnlijk binnen dit bereik blijven. De belangrijkste steun- en weerstandsniveaus om in de gaten te houden liggen respectievelijk op €15.465 en €16.433.