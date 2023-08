De US-dollarindex (DXY) trok deze week lichtjes terug nadat de relatief zwakke economische cijfers de agressieve verklaring van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, verzachtten. De index daalde woensdag naar een dieptepunt van $103,36, lager dan het hoogste punt van deze maand op $104,42. Deze is met ruim 4% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juli.

Gegevens over het Amerikaanse consumentenvertrouwen

De Amerikaanse dollarindex trok zich enigszins terug na de relatief zwakke economische cijfers uit de Verenigde Staten. Uit gegevens van de Conference Board blijkt dat het consumentenvertrouwen van het land is gedaald van 117 in juni naar 106 in juli.

Het was de eerste keer in drie maanden dat het consumentenvertrouwen in het land daalde. Het rapport citeerde de toenemende zorgen over de Amerikaanse economie en de stijgende benzineprijzen.

Het consumentenvertrouwen wordt nauwlettend in de gaten gehouden vanwege de belangrijke rol die consumentenbestedingen in de Verenigde Staten spelen. Consumenten met veel vertrouwen geven meer uit.

De US-dollarindex trok zich ook terug na het laatste JOLTs-banenrapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS). Uit het rapport blijkt dat het aantal vacatures in het land is gedaald naar het laagste niveau in ruim twee jaar. Er zijn dan ook zorgen dat de arbeidsmarkt verzacht.

Vooruitblikkend zal ADP vrijdag de meest recente Amerikaanse particuliere loongegevens publiceren. Economen geraadpleegd door Reuters verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat er in het land in augustus 195.000 banen bij zijn gekomen, na ruim 324.000 banen in de voorgaande maand.

De belangrijkste gegevens deze week zijn de niet-agrarische loonlijsten (NFP) en de PCE-inflatiecijfers. Economen zien de NFP-gegevens in augustus afnemen tot ongeveer 180.000 en het werkloosheidspercentage blijft op 3,7%.

Verder zullen de VS woensdag de laatste bbp-gegevens publiceren. Deze cijfers zullen naar verwachting aantonen dat de economische groei in het tweede kwartaal versnelde. In een recent rapport schat de Atlanta Fed dat de economie in het derde kwartaal met 6% zal groeien.

Deze cijfers komen een paar dagen nadat de voorzitter van de Fed economen toesprak op het Jackson Hole Symposium. In zijn toespraak herhaalde hij dat de bank de rente zal blijven verhogen omdat de inflatie hardnekkig hoog blijft. Analisten zijn van mening dat de bank dit jaar nog een renteverhoging zal doorvoeren en deze vervolgens in 2024 zal gaan verlagen.

Voorspelling Amerikaanse dollarindex

De Amerikaanse dollarindex bevond zich de afgelopen weken in een sterke bullish trend. In deze periode heeft het een stijgend kanaal gevormd dat de laagste en hoogste punten sinds 20 juli met elkaar verbindt. De index testte dinsdag opnieuw de onderkant van dit kanaal.

Het is nu onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 5 perioden gedaald en bevindt zich op de eerste steun van de Woodie-draaipunten. Daarom zijn de vooruitzichten voor de DXY-index voorlopig neutraal.

Een doorbraak onder de onderkant van het kanaal op $103,40 opent de mogelijkheid dat het naar de steun op $103 zakt. In het alternatieve scenario herstelt de koers zich en test de aanvankelijke weerstand opnieuw op $104 (draaipunt).