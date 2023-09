De wisselkoers van het paar USD/CAD steeg vrijdag nadat beleggers reageerden op de gemengde economische cijfers uit de Verenigde Staten en Canada. Het paar steeg naar 1.3592, het hoogste niveau sinds dinsdag. Deze prijs was veel hoger dan het dieptepunt in de week van 1,3495.

Economische gegevens uit de VS en Canada

Copy link to section

Het paar USD/CAD stond vrijdag in de schijnwerpers toen beleggers nadachten over de laatste gegevens uit Canada en de VS. In Canada bleek uit cijfers dat de economie langzamer groeide dan verwacht.

Het Canadese bbp kwam in het tweede kwartaal uit op 0,0%, lager dan de verwachte schatting van 0,3%. Deze stijging vertaalde zich in een groei op jaarbasis van 1,12%, wat minder was dan de mediane schatting van 0,3%. Ook de economie kromp in juni met 0,2%.

Deze cijfers betekenen dat de situatie in Canada niet goed is, aangezien de inflatie veel hoger blijft dan de doelstelling van de BoC van 2,0%. Het impliceert dat de economie zich in een fase van stagflatie bevindt.

De wisselkoers van USD/CAD reageerde ook op de laatste Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens, die ik in dit artikel heb bekeken. Uit de gegevens bleek dat de Amerikaanse economie in augustus 187.000 banen creëerde, nadat er de maand daarvoor 157.000 bijkwamen. Deze stijging was beter dan de gemiddelde schatting van 170.000.

Deze cijfers betekenen dat de arbeidsmarkt nog steeds sterk is. Positief voor de Fed is dat de werkloosheid in het land is gestegen naar 3,8%, terwijl het gemiddelde uurloon daalde van 4,4% naar 4,3%.

Daarom is het waarschijnlijk dat de Federal Reserve een reden zal hebben om de rente in september ongewijzigd te laten. In theorie zouden dalende uurlonen de Amerikaanse inflatie moeten helpen verlagen.

Donderdag gepubliceerde gegevens lieten zien dat de persoonlijke consumentenuitgaven (PCE) in augustus stabiel bleven.

Technische analyse USD/CAD

Copy link to section

Save

De wisselkoers van het paar USD/CAD bevindt zich in een sterke opwaartse trend, geholpen door de sterkere dollar. Onderweg vormde het paar een stijgend kanaal, dat in het zwart is weergegeven. Het maakte in augustus een bearish doorbraak onder dit kanaal en probeert het nu opnieuw te testen.

De Relative Strength Index (RSI) is boven het neutrale punt gestegen. Ik vermoed dat het pair waarschijnlijk zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 1.3640.