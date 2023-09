De aandelen van Ergomed PLC (LON: ERGO) stegen maandag met bijna 30% nadat Permira zei dat het het biofarmaceutische dienstenbedrijf zal kopen voor ongeveer £703,1 miljoen ($886,40 miljoen).

Permira biedt Ergomed aandelen tegen een premie

De contante deal die Permira, een Europese private-equityfirma, vanochtend aankondigde, waardeert elk aandeel Ergomed op £13,50.

Ergomed heeft ongeveer 1.800 medewerkers in dienst, verspreid over 100 landen. Voorzitter Miroslav Reljanovic zei vandaag in een persbericht:

Particulier eigendom van fondsen die worden geadviseerd door Permira, een zeer ervaren investeerder in de gezondheidszorg met een track record in het opbouwen van succesvolle bedrijven, zal ons in staat stellen voort te bouwen op de fundamenten die we hebben gelegd.

In juli rapporteerde het in Londen genoteerde bedrijf een omzetgroei van 10% op jaarbasis voor de eerste zes maanden van dit jaar. De Ergomed aandelen zijn nu teruggekeerd naar de prijs waarmee ze in 2023 begonnen.

Wat heeft Permira voor Ergomed in petto?

Maandag zei Permira ook dat het gaat investeren in technologische transformatie en commerciële expansie van het Britse bedrijf. Voorzitter Reljanovic van Ergomed PLC liet weten:

[De deal met Permira] brengt ook kansen met zich mee om toegang te krijgen tot hun operationele expertise, mondiale netwerk en kapitaal.

Merk op dat de private-equityfirma ook een ander bod heeft voorgesteld, waarbij 451 pence per aandeel in contanten wordt beloofd en de rest in niet-beursgenoteerde effecten. Maar het bestuur van Ergomed heeft vandaag afgezien van het doen van aanbevelingen over het alternatieve aanbod.

De aandelen van Ergomed zullen de London Stock Exchange verlaten zodra deze transactie is voltooid. Het beursnieuws komt kort na Dechra, een ander Brits gezondheidszorgbedrijf, door EQT van de beurs werd gehaald voor een deal van £4,46 miljard.