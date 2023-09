De grootste handel in 2023 die blijft geven

De valutamarkt staat bekend om de toegenomen onzekerheid en niet-gecorreleerde marktbewegingen. Met andere woorden: het is de eerste markt die reageert op nieuws en gebeurtenissen in de wereld, en vaak gebeurt dit zo snel dat de meeste handelaren erdoor worden verrast.

Maar soms kunnen trendmatige omstandigheden ook op de valutamarkt aanhouden. Bijvoorbeeld de bullish uitbraak van het paar EUR/JPY van eerder dit jaar en de trend die daarop volgde.

De bullish uitbraak van het paar EUR/JPY begon in 2023

Het paar EUR/JPY begon 2023 op 138 en handelt nu boven de 158. Dit zijn maar liefst 20 grote cijfers (dwz één groot cijfer is gelijk aan 100 pipspunten) die zich in alle opzichten bewegen.

Dergelijke sterke rally’s verrassen marktdeelnemers. In dit geval is het niet alleen de sterkte van het paar USD/JPY, maar ook de veerkracht van de euro die het cross-pair hoger deed stijgen.

Bovendien is er, als we naar het technische plaatje kijken, ruimte voor verdere vooruitgang.

Een lopende correctie bevordert meer opwaarts potentieel voor EUR/JPY

Je moet naar het grotere plaatje kijken om volledig te begrijpen wat er gebeurt met het paar EUR/JPY. Om precies te zijn: de rally die begon vanaf het dieptepunt van 2020 is nog maar het begin van een nog ruimere beweging.

Het is de moeite waard hier te vermelden dat het paar EUR/JPY in 2020 onder de 116 handelde voordat hij stuiterde. Daarom steeg de markt in slechts drie jaar naar meer dan 158.

Maar er is ruimte voor meer, zoals blijkt uit de lopende correctie hieronder.

Een lopende correctie in een stijgende markt betekent dat de tweede golf boven het eindpunt van de eerste golf eindigt. Lopende correcties zijn vaak complex. In dit geval toont de structuur abcxabcde in blauw de lopende correctie als een dubbele combinatie die de tweede golf voltooit.

De bullish uitbraak die aan het begin van dit artikel werd genoemd, vond plaats in 2023, toen EUR/JPY boven de bd-trendlijn brak. Die beweging markeerde het begin van de derde golf in het zwart, een golf die alle voorgaande bewegingen ruimschoots zou moeten overtreffen – zowel qua afgelegde afstand als qua snelheid.

Wat volgt er nu voor EUR/JPY?

Recentelijk herstelde de koers van EUR/JPY zich van de dynamische ondersteuning van de bovenrand van het stijgende kanaal. Het is van het allergrootste belang dat de markt boven het kanaal blijft, aangezien dit een vereiste is voor de prijsactie na een lopende correctie.

Kortom, de rally van EUR/JPY is nog niet over – hij is net begonnen in 2023.