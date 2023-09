De wisselkoers van het paar USD/CNY bleef dinsdag stijgen, omdat de zorgen over de Chinese economie aanhielden en de rally van de Amerikaanse dollarindex (DXY) versnelde. Het pair steeg naar een hoogste punt op 7.30, een paar punten onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 7.3150.

Economische vertraging in China

Het grootste thema op de markt dit jaar is de vertraging van de Chinese economie. Recente economische cijfers hebben licht geworpen op deze krimp. De jeugdwerkloosheid is naar een recordhoogte gestegen.

De industriële en industriële productie krimpen, terwijl de detailhandelsverkopen zich langzamer herstellen dan verwacht. Het allerbelangrijkste is dat de vastgoedsector van het land aan het afbrokkelen is, terwijl de export is gekelderd.

Analisten zijn van mening dat de Chinese economie feitelijk zwakker is dan verwacht. Historisch gezien staat China, net als andere landen, bekend als redelijk conservatief in zijn economische cijfers.

De uitdaging voor China is dat de situatie niet eenvoudig op te lossen is. Ten eerste zal de situatie in de vastgoedsector, die goed is voor 30% van de economie, moeilijk op te lossen zijn. Bedrijven als Country Garden en Evergrande zijn aan het instorten.

De vastgoedsector is al lange tijd een belangrijke motor voor de Chinese economie. Tegenwoordig heeft China ruim 65 miljoen leegstaande huizen. En de meeste lokale overheden genereren het grootste deel van hun inkomsten uit de verkoop van grond.

China maakt ook een grote demografische crisis door na jaren van éénkindpolitiek. Een waarschijnlijke oplossing voor deze crisis zou het bevorderen van meer immigratie naar het land zijn. China heeft echter de neiging om meer mensen te zien vertrekken dan er binnenkomen.

Het is daarom waarschijnlijk dat de economische zwakte nog een tijdje zal aanhouden. Dit verklaart waarom de koers van USD/CNY dit jaar met ruim 9% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Het verklaart ook waarom het paar mild reageerde op de nieuwe maatregelen van de PBOC om de yuan te stimuleren. Vorige week zei de bank dat financiële instellingen 4% van hun deviezenreserves moeten aanhouden.

Voorspelling USD/CNY

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van USD ten opzichte van CNY de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het slaagde erin de belangrijke weerstand op 7.2713 (30 juni) om te zetten in steun.

Het pair is boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Tegelijkertijd steeg de Relative Strength Index (RSI) boven het belangrijke niveau van 60. Het nadert de belangrijke weerstand op 7,3166, het hoogste punt op 1 november.

Daarom zal het paar USD/CNY waarschijnlijk blijven stijgen, nu kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op 7,40. De stop-loss voor deze transactie bedraagt 7,2713.