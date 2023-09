China heeft naar verluidt iPhones verboden voor overheidsfunctionarissen

China heeft naar verluidt zijn overheidsfunctionarissen verboden apparaten van buitenlandse merken, waaronder de Apple iPhone, voor hun werk te gebruiken.

Analist reageert op het nieuws over China op CNBC

Anonieme bronnen vertelden de Wall Street Journal vandaag dat superieuren bij de centrale overheidsinstanties het personeel hebben geïnformeerd om hun iPhones niet meer mee te nemen naar het werk.

Het rapport vermeldde wel ‘apparaten van buitenlandse merken’, maar noemde er geen enkele specifiek, behalve de iPhone. Over “The Exchange” van CNBC zei Bernstein-analist Toni Sacconaghi vandaag:

Apple heeft 20% van zijn activiteiten in China. Gezien hoe belangrijk zijn aanwezigheid daar is, zal dit investeerders zeker een pauze geven.

Noch Apple Inc (NASDAQ: AAPL), noch het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hebben tot nu toe gereageerd op het nieuws. De aandelen van de multinationale technologiegigant zijn met meer dan 4,0% gedaald na het WSJ-rapport van woensdag.

De EU bracht vandaag ook slecht nieuws voor Apple

Een verbod op iPhones is slechts een weerspiegeling van de aanhoudende spanningen tussen China en de VS. In juni stonden sommige Chinese overheidsinstanties ook niet toe dat Tesla-voertuigen op overheidsterreinen geparkeerd stonden.

Ook op woensdag noemde de Europese Unie Apple een van de ‘poortwachters’ onder haar Digital Markets Act. Bernsteins Sacconaghi zei:

De vraag is of Apple verplicht zal worden om andere appstores toe te staan, wat financiële gevolgen zou kunnen hebben. Hoewel ik denk dat deze meer gematigd zijn dan de gevolgen van zwakkere verkopen in China.

Zijn beoordeling van ‘marktprestatie’ voor het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf dat naar verwachting op 12 september een geheel nieuwe iPhone 15 zal onthullen, gaat gepaard met een prijsdoelstelling van $195 – een stijging van minder dan 3,0% ten opzichte van de vorige slotkoers.