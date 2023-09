De wisselkoers van het paar GBP/USD kelderde naar het laagste niveau sinds 8 juni, nadat beleggers reageerden op de relatief milde verklaring van Andrew Bailey en de rally van de Amerikaanse dollar voortduurde. Het daalde woensdag naar een dieptepunt van 1.2500, veel lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 1.3132.

Dovish Bank of England

De uitverkoop van het Britse pond zette zich voort na een milde verklaring van Andrew Bailey, het hoofd van de Bank of England. In een verklaring merkte hij op dat er geen behoefte is aan hogere rentetarieven, ook al blijft de totale inflatie hardnekkig hoog.

De BoE staat op een belangrijk kruispunt, aangezien de Britse economie zich duidelijk in een periode van stagflatie bevindt, waarin trage groei gepaard gaat met hoge inflatie. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in juli is gedaald naar 6,0%.

Meer renteverhogingen zullen waarschijnlijk leiden tot meer economische zwakte. Analisten zijn daarom van mening dat de bank zal besluiten de rente een tijdje ongewijzigd op het hoge niveau te laten.

De termijnmarkt verwacht dat de bank dit jaar nog twee renteverhogingen zal doorvoeren en deze vervolgens in 2024 geleidelijk zal verlagen. Deze visie zal afhangen van hoe de inflatie zich de komende maanden zal ontwikkelen, een moeilijke periode aangezien de prijzen voor ruwe olie enorm stijgen.

De prijs van het paar GBP/USD steeg ook omdat beleggers het risicogevoel omarmden toen de olieprijzen omhoog schoten. Deze bewegingen betekenen dat de Federal Reserve gedwongen zou kunnen worden om in september een nieuwe renteverhoging door te voeren.

Als gevolg hiervan heeft deze verwachting geleid tot een grote stijging van de Amerikaanse dollarindex (DXY). De index, die de USD volgt ten opzichte van een mandje met andere valuta’s, steeg naar $104,7, het hoogste niveau in meer dan vijf maanden.

Ook steeg de rente na de beter dan verwachte PMI-cijfers voor de niet-productiesector uit de VS. Volgens de ISM is de PMI gestegen van 52,7 in juli naar 54,5 in augustus.

Technische analyse GBP/USD

De daily chart laat zien waarom het paar GBP/USD een bearish doorbraak maakte. Zoals te zien was, vormde het pair een stijgend wigpatroon, wat doorgaans een bearish teken is. Het is nu onder de onderkant van dit wigpatroon terechtgekomen.

Het pair heeft ook het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde opnieuw getest, wat vaak als een belangrijke steun wordt gezien. Verder zijn de Relative Strength Index (RSI) en de MACD naar beneden gegaan.

Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke support op 1.2300, de laagste swing op 26 mei. De stop-loss van deze transactie zal plaatsvinden op de 50-daagse EMA op 1.2700.