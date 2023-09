Voorspelling USD/HUF: Hogere rentetarieven helpen Hongaarse forint waarschijnlijk niet

Europa heeft een ziek kind in het midden: Hongarije. Hoewel Hongarije geen lid is van de eurozone, maakt het wel deel uit van de Europese Unie. Het heeft een kleine economie vergeleken met andere landen in de regio, maar heeft ook een strategische geografische ligging in Midden- en Oost-Europa.

Het land kampt in 2023 met hoge inflatie en lage economische groei. De economie presteerde slecht, zoals blijkt uit vier opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei.

Behalve een economie die zich in een technische recessie bevindt, kampt Hongarije ook met hoge inflatie. De lokale inflatie is veel hoger dan in andere Europese landen en bedraagt momenteel 17,6%.

Omdat deze ver boven de doelstelling van de Hongaarse Nationale Bank van 3% ligt, en veel hoger dan de tolerantiemarge, heeft de centrale bank de basisrente voor de banken spectaculair verhoogd. Het basisrentetarief bereikte 13%, tegen 0,6% in juli 2020.

Sindsdien heeft de Hongaarse Nationale Bank de basisrente bij elke vergadering verhoogd. Hoe hoger de inflatie, hoe meer deze steeg.

Misschien is dit de reden dat de Hongaarse forint wat terrein won ten opzichte van de dollar. Afgelopen oktober piekte de wisselkoers van USD/HUF op 450, omdat beleggers opgetogen waren over de hogere rentetarieven.

Maar de mix van slechte economische groei en hoge inflatie vraagt om voorzichtigheid. Wat als Hongarije het Argentinië van Europa wordt?

USD/HUF herstelde zich van de dieptepunten van 2023

Hogere rentetarieven werken niet altijd ter ondersteuning van een munt. Er zijn in de wereld veel voorbeelden van landen die de rente agressief hebben verhoogd om de inflatie een halt toe te roepen en daar niet in zijn geslaagd. Argentinië is slechts één voorbeeld.

Tenzij huishoudens en bedrijven werkelijk geloven dat de centrale bank zal slagen, zullen de inflatieverwachtingen niet verankerd blijven. Het resultaat is een centrale bank die hogere inflatie najaagt met hogere rentetarieven.

De koers van USD/HUF vond steun in het 340-gebied waar het een omgekeerd hoofd-schouderpatroon vormde. Een beweging boven het cruciale gebied van 380 zou shortsellers verder onder druk zetten, ondanks de hoge rentetarieven.

Samenvattend zou de Hongaarse forint onder druk moeten blijven staan als de USD/HUF weer boven de 380 klimt. De combinatie van hoge inflatie en slechte economische groei is voldoende om investeerders weg te houden van de forint.