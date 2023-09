De US-dollarindex (DXY) bleef deze week stijgen, omdat de vraag naar de dollar op een hoog niveau bleef. Het steeg naar een hoogtepunt van $104,77, het hoogste niveau in meer dan vijf maanden. Het is met ruim 4% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

De Amerikaanse dollar als veilige haven

De DXY-index was deze week een lichtpuntje op de financiële markt. Deze rally vond plaats toen beleggers de kracht van de Amerikaanse economie en de stijgende prijzen voor ruwe olie inschatten.

Brent, de internationale benchmark, is gestegen naar $90, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) is gestegen naar $87. De implicatie hiervan is dat de Amerikaanse inflatie langer dan verwacht boven de 2% zal blijven.

Daarom is het waarschijnlijk dat de Federal Reserve in september een nieuwe renteverhoging zal doorvoeren, of deze langer hoog zal laten.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Amerikaanse economie vertraagt. Uit de bbp-cijfers blijkt bijvoorbeeld dat de economie in het tweede kwartaal met 2,1% is gegroeid, vergeleken met de eerdere schatting van 2,4%.

Uit de niet-agrarische loongegevens (NFP) blijkt dat de economie in augustus slechts 184.000 banen heeft gecreëerd, terwijl het werkloosheidspercentage is gestegen naar 3,8%. Het consumentenvertrouwen daalde in augustus.

Verder bleek uit het Beige-rapport van de Fed dat de loongroei in de meeste Fed-regio’s aan het vertragen was. Daarom denk ik dat, terwijl de VS vertraagt, de economie beter standhoudt dan andere landen, vooral in Europa.

Ook stijgt de Amerikaanse dollarindex vanwege de stijgende rentes in de VS. De nauwlettend in de gaten gehouden risicovrije rente, oftewel de tienjaarsrente, is gestegen naar ruim 4%. Daarom hebben veel buitenlandse investeerders hun geld verplaatst naar Amerikaanse activa, zoals geldmarktfondsen.

De volgende belangrijke katalysator voor de DXY-index zullen de komende uitspraken zijn van enkele Fed-functionarissen zoals Goolsbee en Michele Bowman.

Voorspelling Amerikaanse dollarindex

De daggrafiek laat zien dat de DXY-index de afgelopen weken een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het heeft de belangrijke weerstand van $104,64 nu omgezet in steun. De index is ook boven de voortschrijdende gemiddelden voor de korte en langere termijn gestegen.

De 200- en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) vormen bijna een gouden kruispatroon. Het heeft een omgekeerd hoofd-schouderpatroon gevormd.

De index zal de komende dagen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien beleggers zich richtten op de belangrijkste weerstand op $105,96, het hoogste punt op 8 maart.